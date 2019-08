Die Schöne und der Bürgermeister

Am vergangenen Samstag, 10. August 2019, verwandelten leuchtende Kerzen, Menschen in farbenprächtigen Gewändern und internationales Stimmengewirr die Kevelaerer Innenstadt. Unter den Pilgern konnte in diesem Jahr auch Sayana Ranjan entdeckt werden. Die Finalistin der TV-Sendung Germany‘s Next Topmodel 2019 war mit ihrem Freund Prash und dessen Familie in die Wallfahrtsstadt gekommen, um eine Kerze anzuzünden. Viele Teilnehmer beschreiben den Tag als großes Familientreffen, so wie Sayanas Freund Prash, der nicht zum ersten Mal die Wallfahrt in Kevelaer besucht hat.

Der Bericht von der Tamilenwallfahrt 2019 folgt im Kevelaerer Blatt vom 15. August 2019.