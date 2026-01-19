Die Schneekönige waren unterwegs

„Schule statt Fabrik“ lautete das diesjährige Motto der deutschlandweiten Sternsingeraktion. Auch in der Gemeinde St. Antonius in Kevelaer wurden am 2. Januar knapp 40 Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren und ihre Betreuenden mit dem Segen ausgesendet. Mit Kronen, Gewändern, Segenszeichen und Sternen ausgestattet zogen die Gruppen mit viel Motivation durch die Straßen der Gemeinde. Aber schon am Vormittag kam der erste Schneefall. Die Kinder aber trotzten dem Schnee und Wind, ließen sich nicht aufhalten ihre „Mission“ zu erfüllen und so wurden aus ihnen an diesem und darauffolgenden Tag schnell „Schneekönige und Schneeköniginnen“. Die ersten Zeilen des Segensspruchs der Sternsinger lautete „Öffnet das Haus und öffnet das Tor, die Sternsinger stehen als Boten davor!“ Und tatsächlich öffneten sich viele Türen und die weiß gepuderten Sternsinger wurden durchweg herzlich willkommen geheißen. Ob junge Familien, Alleinstehende, Senioren … alle gaben großherzige Geldspenden für den guten Zweck und natürlich auch Süßigkeiten für die Kinder. Es konnten nicht alle Straßen abgelaufen werden, dennoch kamen 7.282,70 Euro zusammen. Am Sonntag, den 4. Januar wurden die Sternsinger im Familiengottesdienst zurückerwartet und konnten eindrucksvoll von ihren Erlebnissen im Schneesturm berichten. Auch wurde in Rollenspielen noch einmal deutlich, wofür genau die Sternsinger gesammelt haben. Kinder in Ländern wie Bangladesch gehen gar nicht oder nur wenige Jahre zur Schule und müssen dann die Familien unterstützen. Sie arbeiten in Fabriken, oft mehr als zehn Stunden am Tag und unter gefährlichen Bedingungen. Hilfsorganisationen ermöglichen ihnen, Dank Spenden, wieder den Schulbesuch.

Allen Kindern, Betreuenden und allen großherzigen Spendern sei aufs Herzlichste gedankt!