Über Kevelaer nach Taka-Tuka

Gerade erst hat Pippi Langstrumpf beschlossen, mit ihrem Affen Herrn Nilson und dem Pferd Kleiner Onkel in der Villa Kunterbunt zu bleiben, da naht unmittelbar das nächste Abenteuer. Gemeinsam mit Tommy und Annika muss Pippi sich auf eine Reise begeben, um ihrem Vater zu helfen. Am Sonntag, 23. April 2023, können kleine und große Gäste um 15 Uhr die spannende Reise nach Taka-Tuka-Land begleiten und erleben, wie die furchtlose Pippi jedem Widerstand trotzt. Das Junge Theater Bonn schmückt das Stück mit vielen Liedern und Musik und gestaltet die aufregende Reise für Kinder ab fünf Jahre.

Die Kinder erleben einiges: Pippi Langstrumpf bleibt in der Villa Kunterbunt, Tommys und Annikas Eltern verreisen – wie könnte eine Woche besser starten… Eines Tages erhält Pippi dann allerdings eine Flaschenpost mit einem Hilferuf von ihrem Vater. Seeräuber haben sein Schiff, die „Hoppetosse“, gekapert und ihn gefangen genommen. Jetzt sitzt er in einem Kerker in Porto Piluse auf der Insel Taka-Tuka fest und bittet seine Tochter, ihn zu befreien. Die Bitte kann Pippi ihrem Vater schlecht abschlagen. Zusammen mit Tommy und Annika macht sie sich ans Werk und baut ein echtes „Myskodil“, ein Fluggerät mit Tretantrieb – mit Platz für die drei Kinder, Herrn Nilsson und den Kleinen Onkel.

Eintrittskarten für das Stück „Pippi in Taka-Tuka Land“ am 23. April 2023, 15 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus sind in der Tourist Information im Rathaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, sowie online unter www.kevelaer-marketing.de oder www.eventim.de erhältlich.