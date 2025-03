Die „TheaterWerkstatt“ Haus Freudenberg feierte Premiere im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus „ Die Räuber “ mal anders

/ von Lisa Schweren

Aufwändig und aufwühlend war die freie Räuber-Version der TheaterWerkstatt. Foto: Dirk Verweyen

Die Schlange vor dem Konzert- und Bühnenhaus war am Samstag, 8. März 2025, lang. Das wundert nicht sehr, denn die TheaterWerkstatt Haus Freudenberg feierte dieses Jahr ihre Premiere in der Wallfahrtsstadt und die Menschen sind wieder gerne gekommen.

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass, wenn Anna Zimmermann-Hacks mit ihrer inklusiven Theatergruppe plant und probt, am Ende etwas Besonderes dabei herauskommt. Erst im vergangenen Jahr hatte sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit unters Meer genommen. In diesem Jahr ist die Gruppe mit ihrem Stück aber in Deutschland geblieben. Es ging statt unters Meer in die Wälder der Räuber, frei nach Friedrich Schiller.

Schon im August 2024 haben die ersten Proben zum neuen Stück angefangen, das am vergangenen Wochenende dann endlich Premiere feiern konnte. Und die Vorkankündigungen, dass es sich um eine freie Interpretation der „Räuber“ von Friedrich Schiller handelt, wurden durchaus erfüllt. Gleich zu Beginn erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich, dass in dieser Version nicht Karl, sondern Karla eine der Hauptfiguren sein wird. Brillant gespielt von Eva Dietzsch, führte sie die Räuberbande an, die auch zum Großteil aus Frauen bestand.

In der Rolle von Karlas Bruder und Gegenspieler Franz bri…