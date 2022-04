Die Puppen tanzen wieder

Am 21. und 22. Mai 2022 verwandelt sich die Kevelaerer Innenstadt wieder in ein Paradies für alle Puppenspiel-Fans. An diesem Wochenende finden zum 24. Mal die „Kevelaerer Puppenspiel-Tage“ statt. Viele verschiedene Stücke warten auf Jung und Alt. Mit der Veranstaltung kehrt ein beliebtes Familienevent in die Wallfahrtsstadt zurück. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Volksbank an der Niers und der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK).

Eröffnungsstück und Kinderworkshop

Die Eröffnung der diesjährigen Kevelaerer Puppenspiel-Tage findet am Samstag, 21. Mai, statt. Das Event startet um 10 Uhr mit einem Kinderworkshop im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte. Mithilfe verschiedenster Materialien werden eigene Puppen erschaffen. Bei der Anmeldung im Museum ist ein Kostenbeitrag von 9,50 Euro pro Teilnehmer*in zu errichten. Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Um 14.30 Uhr findet dann das Eröffnungsstück des Veranstaltungswochenendes auf der Bühne am Museum statt. Das Theater „Laku Paka“ begeistert mit „Serafina und der Löwenkönig“ sicherlich nicht nur die kleinen Gäst*innen. Das Stück nach der Fabel „Löwe und Maus“ von Jean de LaFontaine handelt von einem alten Löwen, der bei einem Streifzug in eine Falle gerät. Helfen möchte dem Löwen, vor dem sonst niemand sicher ist, keiner. Die kleine Savannenmaus Serafina wendet die Geschichte und macht das Stück zu einer Hommage auf ungleiche Freundschaften. Neben bunten Figuren fürs Auge bietet das Stück gleichzeitig eine musikalische Untermalung für die Ohren. Das Puppenspiel ist für alle kostenlos.

Buntes Familien-Programm auf fünf Bühnen

Am Sonntag, 22. Mai, gibt es von 13 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf fünf Bühnen, die in der Innenstadt verteilt sind. Neben klassischen Märchen wie „Hänsel und Gretel“ und „Rapunzel“ warten „Großer Wolf und kleiner Wolf“ und „Der Grüffelo“ auf die Besucher*innen. Mit der „RoadShow“ kommt ein witziger Puppen-Punker nach Kevelaer. Ein tierisches Abenteuer kann man mit „Tafiti und Pinsel“, dem Erdmännchen und dem Pinselohrenschwein erleben, die sich auf die Suche nach einem Kuschelkissendieb begeben.

In den Pausen zwischen den Aufführungen verwandelt sich die Innenstadt selber in den Aufführungsort. Dann sind nämlich „Güstaf und Smoky 41“ zwischen den Bühnen unterwegs. Im Steampunk-Look wandert der Walk Act durch die Straßen und fasziniert mit seiner Maschine auf Rädern. Alle Bühnen der Innenstadt sind kostenfrei zu besuchen.

Mach mal Pause!

Zwischen 15 und 16 Uhr findet am Sonntag erstmals eine Shoppingpause statt. Eine Stunde, um sich in der Innenstadt umzuschauen oder in einem Café über das Puppenspiel-Erlebnis zu erzählen. Kaffee, Eis oder neueste Mode – der verkaufsoffene Sonntag lädt zum Shoppingerlebnis ein und verspricht ein besonderer Erlebnistag für Jung und Alt zu werden.