Die Polizei sucht Zeugen

Am Samstagnachmittag oder am frühen Abend (18. Juni 2022) verursachte ein Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Freibad an der Dondertstraße einen Verkehrsunfall. Das Unfallgeschehen wurde durch Zeugen beobachtet, die auch einen Zettel an dem beschädigten roten Kia Rio hinterließen, allerdings ohne Name und Erreichbarkeit. Aus diesem Grund sucht die Polizei Goch nun nach den Zeugen, die den Unfallhergang beschreiben können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.