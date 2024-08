Die plätschernden Kunstwerke Kevelaers

Mit der Entstehung des Solegartens und der Ernennung Kevelaers zum ersten Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb in NRW hat das Element Wasser einen ganz besonderen Stellenwert für die Wallfahrtsstadt eingenommen. Doch schon immer hat Wasser eine bedeutende Rolle in Kevelaer gespielt. Neben zahlreichen Wasserbecken und Gewässern sowie der direkten Lage an der Niers beschreiben auch zahlreiche Brunnen im Stadtbild das Element auf besondere Weise.

In der Wallfahrtsstadt gibt es mehr als 17 Brunnen zu entdecken, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Ob hohe Obelisken, kleine Figuren, verschiedene Tiere oder alte Tränke: Fröhlich plätschern sie vor sich hin und erzählen ihre ganz eigene Geschichte.

Frau Rohde freut sich

„Die Kevelaerer Gästeführerinnen und Gästeführer kennen natürlich die Geschichten dieser Brunnen – und verraten noch viele kleine Details, die so manchem auf den ersten Blick verborgen bleiben“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

Zur Gästeführung „Von Brunnen zu Brunnen“ am 31. August 2024 sind alle herzlich eingeladen, die sich besonders für die plätschernden Kunstwerke in Kevelaers Innenstadt und das Thema Wasser interessieren. Die Familienführung für Jung und Alt beginnt um 14 Uhr am Priesterhaus.

Tickets für die Brunnenführung sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro.

Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.