In dem Jahrhundert, in dem ich, Henrik Busman, das Licht der Welt erblickte, herrschte in ganz Europa eine Geißel namens Pest; so „ganz nebenher“ gab es noch den furchtbaren 30-jährigen Krieg, unter dem auch die Kevelaerer sehr zu leiden hatten, man denke nur an die ermordeten Bürger Kevelaers, die an der Schanz Schutz suchten und dennoch ihr Leben ließen.