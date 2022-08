Die Party am Airport geht weiter

Das neue Musik- und Kulturfestival „San Hejmo“ (angelehnt an Esperanto und bedeutet übersetzt ‚Heiliges Zuhause‘) hat schon vor der eigentlichen Veranstaltung einen guten Start hingelegt: Das Feedback aus der Community war gut, die Blind- und Early Bird Tickets binnen kürzester Zeit vergriffen. Mit den angekündigten Acts legen die Weezer Veranstalter für die Premiere am 20. August 2022 am Airport Weeze auch musikalisch ordentlich vor.

Das Showkonzept von San Hejmo verbindet Musik, Kunst und Kultur zu einem einzigartigen Festivalerlebnis: Urban Art, Street Food, eine entspannte Atmosphäre und liebevolle Gestaltung sollen die perfekte Umgebung schaffen, um das Livemusik-Programm aus Pop, HipHop, Elektro und Partymusik unbeschwert zu genießen. Die Weezer Veranstalter wollen mit ihrem zweiten Konzept nach Parookaville den Kulturstandort Niederrhein für alle ab 16 Jahren weiter stärken und Popstars präsentieren.

Musik-Acts

Allen voran steht einer der größten und erfolgreichsten Live-Musiker des Landes: Marten Laciny, besser bekannt als „Marteria“. Der Rostocker Popkünstler ist medial seit Jahren omnipräsent. Als Mainstage-Headliner der San Hejmo-Premiere katapultiert Marteria das Festival direkt in die erste Liga.

Gleich fünf Vollblutmusiker stehen bei den Giant Rooks auf der San Hejmo-Bühne. Viele kennen sie durch Songs wie „Wild Stare“ oder „Watershed“. Vor der Pandemie spielten sie ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt und kamen damit in den letzten Jahren auf mehr als 350 Shows.

Die Brasspop-Durchstarter von Querbeat kennen das Areal rund um den Airport Weeze gut: Bei Parookaville konnten sie die Menge bereits zum Toben bringen. Nun kehrt die 13-köpfige Truppe an den Niederrhein zurück.

Auf der Party-Stage finden alle eine Heimat, die es ein bisschen verrückter mögen: Echte 90er-Gefühle versprühen Acts wie Blümchen, Captain Jack und Layzee fka. Mr. President. Dazu holen Die Atzen, HBz und Team Rhythmusgymnastik dann nochmal alles raus, was die Partymenge an ausgelassener Feierei zu bieten hat.

Eine Bühne wird am Samstag auch den Elektro-Sound, der vier Wochen zuvor an gleicher Stelle bei Parookaville gefeiert wurde, beheimaten. Neben Felix Jaehn werden auch international erfolgreiche DJs wie David Puentez, Topic, Tujamo, Gestört aber Geil und weitere den Parookaville-Spirit erneut aufleben lassen.

„Die ersten Reaktionen auf unser neues Festival San Hejmo beweisen, dass die Leute wieder raus wollen und feiern. Und wir freuen uns riesig, dass wir neben den elektronischen Weltstars bei Parookaville nun auch große deutsche Live-Pop-Künstler für San Hejmo an den Niederrhein holen können“, freut sich Bernd Dicks, Co-Veranstalter von der „Next Events Gruppe“ aus Weeze, schon vor dem Event.

Street Art

Neben den Musik-Acts sollen beim San Hejmo-Festival aber auch weitere Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt stehen – und zwar mit ihrer Street Art.

Das Line-Up mit 25 Streetart-Künstlerinnen und -künstlern aus Deutschland und Europa vereint langjährig erfolgreiche Stars der Szene und Neulinge. Sie werden gemeinsam den Look des Festivals und zugleich ein Kunst-Erlebnis kreieren. Beim San Hejmo präsentieren sie unterschiedliche Formen der Kunst im öffentlichen Raum – darunter Murals (Wandgemälde), Installationen, Graffiti und Gemälde. Dabei soll der Entstehungsprozess ein Teil des Festivals werden.

Mit einer gewaltigen Upcycling-Skulptur aus Plastik und Schrott wird der portugisische Künstler Bordalo II die Festival-Premiere bereichern. Er ist berühmt dafür, aus Straßenmüll Tierskulpturen zu erschaffen – mit der Botschaft, die Menschen vor Umweltverschmutzung und gefährdeten (Tier-)Arten zu warnen.

Die deutsch-pakistanische Graffiti-Künstlerin Jasmin Siddiqui alias „Hera“ verbindet in ihren großflächigen Murals (Wandgemälden) berührende Motive – häufig von Mädchen und Frauen – mit unverkennbarer Typographie und eindringlichen Botschaften. Ihre Kunstwerke sind überall auf der Welt zu sehen, sie zieren Fassaden von Sao Paulo über Miami bis Melbourne.

Der Künstler und Muralist Daniel Westermeier kreiert unter dem Pseudonym „Mister Woodland“ einzigartige Graffitis und Wandgemälde. Die Kunstwerke des ausgebildeten Grafikdesigners zeigen oft realitätsnahe Figuren in Kombination mit grafischen Elementen. 2019 organisierte und kuratierte er erstmalig das „Mural Art Festival Artding“ in seiner Heimatstadt Erding.

Ardif ist ein Pariser Streetart-Künstler, den sein Stil der Hybridisierung von Architektur, Maschinen und Natur auszeichnet. Seine Serie „Mechanimals“ umfasst Murals und Gemälde von Menschen oder Tieren, die zur Hälfte aus Mechanik bestehen. Mit seiner Kunst weist er vor allem auf die Auswirkungen der Künstlichkeit auf die Natur hin.

Die kurdisch-iranische Streetart-Künstlerin Gita Kurdpoor ist eine Senkrechtstarterinnen, ihr Markenzeichen sind detailreiche Mandala-Motive.

Die „Dorfmasche“ aus Neukirchen-Vluyn ist das Musterbeispiel für die Vielseitigkeit und Offenheit der Urban Art-Szene: Die Gruppe verbindet die Leidenschaft für Stricken und Häkeln mit Spaß und Lebensfreude – unabhängig vom Alter. Die 30 Frauen und Männer zwischen 55 und 95 Jahren schaffen Außenkunst aus Wolle – von Blumenmeeren über riesige Tipis bis Wandschmuck für ganze Häuser. Fürs San Hejmo reist die Gruppe in die niederrheinische Nachbarschaft nach Weeze.

Benjamin Taag ist Co-Kurator des Streetart-Line-Ups für San Hejmo. In seiner Heimatstadt Goch initiierte der Urban Art-Enthusiast als Corona-Projekt das ‚Goch history meets Street Art‘. Nun unterstützt er mit seinem weltweiten Netzwerk das San Hejmo-Team. „Wir wollen bei San Hejmo ein breites Spektrum dieses weltweit aktuell extrem erfolgreichen Kunstzweigs zeigen. Dass internationale Stars unserer Einladung an den beschaulichen Niederrhein folgen, macht uns stolz. Genauso freuen wir uns aber auch auf die vielversprechenden Newcomer:innen und vor allem auf inspirierende, gemeinsame Tage mit den Künstler:innen. San Hejmo soll dauerhaft zum beliebten, multikulturellen Get-Together der Streetart-Szene hier in Weeze werden“, kündigt Taag an.

Streaming

Bei der Streaming Stage ist dem Team von San Hejmo eine besondere Kooperation gelungen: Jens Knossalla alias „Knossi“ ist Deutschlands erfolgreichster Streamer. Mit seinem Team hat er bereits mehrere globale und persönliche Rekorde gebrochen, vor allem auf der Streaming-Plattform Twitch. Im Mittelpunkt der „Knossi & Friends-Streaming Stage“ bei San Hejmo steht der direkte Kontakt zum Publikum, bei dem die Gäste nicht nur beim Zocken der Idole zuschauen, sondern interaktiv Einfluss auf das Geschehen nehmen können.

Bei San Hejmo sollen sich die Festival-Fans in jedem Winkel des Areals heimisch fühlen: Ein Tattoo-Studio, eine Kirmes und ein Fight Club sind nur einige der Attraktionen, die das Event am Weezer Airport neben den vielen Künstlerinnen und Künstlern bereithält.