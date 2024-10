Die Orgel und der Stummfilm

Zum Abschluss der Wallfahrtssaison präsentiert der Orgelbauverein ein besonders Konzert in der Marienbasilika. Prof. Wolfgang Seifen wird am Freitag, 1. November (Allerheiligen), 16.30 Uhr, Improvisationen zum Stummfilm „Faust“ von F. W. Murnau (1926) spielen. Dazu wird eine große Leinwand in der Basilika aufgebaut sein. Eintrittskarten (15 Euro, ermäßigt 12 Euro) sind im Kerzengeschäft Jacobs, Kapellenplatz, im Onlineshop unter www.wallfahrt-kevelaer.de und an der Abendkasse erhältlich.

Der Stummfilm

Basierend auf Motiven der Volkslegende sowie der Dramatisierung von Christopher Marlowe und J. W. Goethe wird die Geschichte des Gelehrten Faust erzählt, der von Mephisto in Versuchung geführt wird. Mephisto hatte in einem Streit mit dem Erzengel Gabriel behauptet, er könne jeden Menschen vom Weg Gottes abbringen. Um den alten Faust zu verführen, lässt Mephisto das Land von der Pest heimsuchen. Die Menschen flehen Faust um Hilfe an. Als er trotz seiner Gebete keine Hilfe von Gott erhält, sucht er Rat beim Teufel.

Mit Licht- und Schatten-Fotografie, Special Effects und entfesselter Kamera hat Murnau eine filmische Erzählweise gefunden, die den Film zum Klassiker werden ließ.

1999 wurde der Film im Rahmen des Project Lumière von Luciano Berriatùa im Auftrag der Filmoteca Española restauriert. Die Digitalisierung 2013 wurde von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung koordiniert und gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Der Organist

Prof. Wolfgang Seifen, Jahrgang 1956, erhielt seinen ersten Klavier- und Theorieunterricht bei Hermann Kräling, dem Kirchenmusiker in Oberhausen. Mit dem Besuch des Musikgymnasiums der Regensburger Domspatzen seit 1967 und dem Kirchenmusikstudium in Aachen von 1973 bis 1976 setzte er seine musikalische Ausbildung fort.

Neben dem Studium bekleidete er eine erste Organistenstelle an der Nikolauskirche zu Aachen. Es folgten von 1977 bis 1980 die Gründung des studentischen Kammerorchesters Aachen und die Gründung des Kammerchors Cappella Cantica. Zeitgleich arbeitete Wolfgang Seifen als Kirchenmusiker an St. Sebastian in Nettetal-Lobberich und von 1983 bis 2000 als Organist an der päpstlichen Marienbasilika zu Kevelaer. Darüber hinaus ist er vielfältig als Chor- und Orchesterleiter, Pädagoge und Komponist tätig.

Seit Oktober 2000 bis 2023 wirkte Wolfgang Seifen als Professor für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste Berlin.

Wolfgang Seifen ist Mitbegründer und Leiter der Internationalen Altenberger Orgelakademie für Improvisation. Neben umfangreicher Konzerttätigkeit und mannigfachen Dozenturen weltweit folgten Berufungen in die Erzbischöfliche Kirchenmusikkommission Berlin und als Titularorganist an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Berlin. Er machte sich einen Namen mit Publikationen über Orgelbau und Orgelimprovisation, zahlreichen Kompositionen für Chor, Orgel und Kammermusik, CD-Einspielungen und Rundfunk- und Fernsehproduktionen.