Die nächste Generation steigt ein

Ein neues Gesicht und Altbewährtes gibt‘s in der Zahnarztpraxis Dr. Klein in Kevelaer nun im Doppelpack: Die Zahnmedizinerin Dr. Kathrin Klein verstärkt die zahnmedizinische Praxis ihres Vaters Dr. Roland Klein. Vor einigen Jahren hat die junge Medizinerin schon einmal in „Papas Praxis“ gearbeitet. Und schon da war irgendwie klar: Das muss fortgesetzt werden.

Nun ist Dr. Kathrin Klein mit ihrer Familie nach Kevelaer gezogen. Zunächst werden Vater und Tochter die Praxis an der Busmannstraße gemeinsam führen und dort arbeiten. Nach und nach, so ist der Plan, wird sich Roland Klein dann aus dem täglichen Geschäft zurückziehen. Seit 1992 praktiziert er in Kevelaer. Seine Frau Angelika ist Allgemeinmedizinerin und betreut ihre Patientinnen und Patienten eine Tür weiter.

Stationen in Aachen und Korbach

Kathrin Klein hat an der Riga-Stradins-Universität ihr Studium abgeschlossen und an der RWTH Aachen promoviert. Zahnärztlich gearbeitet hat sie bislang unter anderem in der oralchirurgischen Fachzahnarztpraxis Wilke in Korbach. „Ich habe aus meiner Tätigkeit in der Oralchirurgie die Sedierung als Behandlungsmöglichkeit mitgebracht. Patienten können hiermit komplett angstfrei behandelt werden ohne die Risiken einer Vollnarkose“, kündigt die junge Medizinerin an. „Ich freue mich sehr, in ein tolles Team einzusteigen, mit dem ich teilweise schon seit der Kindheit vertraut bin, in dem wir aber dennoch Verstärkung gebrauchen können.“ Ihr Vater freut sich ebenfalls: „Es ist wirklich wunderbar, dass Kathrin mit einsteigt und später einmal diese Praxis weiterführen wird.“

Seit dem Sommer 2022 verstärkt zudem die Zahnmedizinerin Dr. Kristin Lemken das Team. Und auch den ehrenamtlichen Dienst in der Zahnarztpraxis in Benin, Westafrika, im Krankenhaus-Projekt der Kevelaerer „Aktion pro Humanität“, möchte die ganze Familie Klein weiterhin im Rahmen von Projektreisen ausüben.