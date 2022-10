Die moderne Schnitzeljagd geht weiter

Geocaching begeistert auch in Kevelaer immer mehr Einheimische und Gäste. Um in Zukunft besser über die Möglichkeiten in der Wallfahrtsstadt informieren zu können, hat das Kevelaer Marketing für die Freizeitaktivität nun einen eigenen Flyer entworfen. Dieser klärt alle Fragen rund ums Thema und erleichtert Neulingen die Suche nach ihrem ersten „Cache“. Inte- ressierte erhalten den Flyer ab sofort in der Tourist Information im Rathaus und im Infogebäude des Solegarten St. Jakob.

Die moderne Form der Schnitzeljagd bietet eine spannende Freizeitbeschäftigung – für Paare, Familien oder Freundeskreise. Neben dem neuen Flyer sind nun auch einige neue Caches des Kevelaer Marketing verfügbar. „Ich bin auch privat gerne in der Natur unterwegs und begebe mich oft zusammen mit Freunden auf Spurensuche nach Caches. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis“, sagt Julian Binn, Mitarbeiter des Kevelaer Marketing, der an der Ausarbeitung der neuen Caches und dem Flyer beteiligt war.

Neue Touren entwickelt

In den Kevelaerer Ortschaften sind ab sofort vier Einzelcaches versteckt. Zudem können sich Geocacher auf eine kleine Tour durch die Kevelaerer Innenstadt begeben und die beiden Einkaufsstraßen entdecken. „Es hat viel Spaß gemacht, die verschiedenen Verstecke und die neue Tour gemeinsam zu erarbeiten“, berichtet Laura van den Berg, Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau beim Kevelaer Marketing. Alle Infos zu den neuen und bestehenden Geocaches sind im Internet unter www.kevelaer-tourismus.de zu finden.

Freizeitbegeisterte, die die Aktivität gerne einmal ausprobieren möchten, können in der Tourist Information ein GPS-Gerät ausleihen. Dafür muss lediglich ein Ausweisdokument für die Leihdauer hinterlegt werden.