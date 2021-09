Die Mammutaufgabe gut bewältigt

Zahlen & Fakten

Das Impfzentrum in Kalkar ging am 8. Februar 2021 an den Start, die Stelle in Geldern am 31. März 2021.

Insgesamt wurden 255.826 Impfungen über das Impfzentrum verabreicht – darunter 209.427 in den Impfstellen Kalkar und Geldern sowie 46.399 über mobile Teams in Senioreneinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Kliniken sowie über weitere aufsuchende Impfungen. Insgesamt gab es 130.847 Erstimpfungen, 124.871 Zweitimpfungen sowie 108 Drittimpfungen („Booster“).

Die meisten Impfungen an einem Tag gab es am 6. Juni 2021 mit nahezu 2.050 Impfungen in Kalkar und Geldern zusammen.

In der Spitze betrieb die Kassenärztliche Vereinigung gemeinsam mit dem Kreis Kleve 15 Impfstraßen.

Zu den Höchstzeiten waren pro Schicht insgesamt rund 85 Personen beschäftigt – davon 65 Personen in der Impfstelle Kalkar und 20 in der Impfstelle Geldern.