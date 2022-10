Sophie und Felix Moeselaegen haben am 8. Oktober ihre Liebe mit der Eheschließung besiegelt Die Liebe führte vom Internet vor den Altar

Sophie und Felix Moeselaegen gaben sich am 8. Oktober in Kevelaer das Jawort. Foto: Axel Breuer Hochzeitsfotografie

Ein strahlendes Brautpaar gab‘s an einem Goldenen Oktoberwochenende beim Verlassen der Kirche in Kevelaer zu sehen: Sophie und Felix Moeselaegen besiegelten am 8. Oktober ihre gemeinsame Zukunft in der St. Antonius-Kirche. „Und dieses Mal brauchten wir auch nichts verschieben“, lacht das glücklich wirkende Brautpaar mit einem Augenzwinkern.

Nur zu gut können sich Sophie und Felix Moeselaegen an die kurzfristige Verschiebung der standesamtlichen Hochzeit erinnern. Denn zur amtlichen Trauung im Juli meinte Corona ein Mitspracherecht zu haben und so musste diese um eine Woche verschoben werden. „Gott sei Dank waren alle Beteiligten und das Reeser Standesamt sehr flexibel“, berichtet die aus Rees stammende Sophie Moeselaegen, die damit auch die anschließende Hochzeitsreise nach Schottland, inklusive Harry Potter Bahnstrecke und Whiskey Tour, wie eine Seifenblase platzen sah. „Aber es passte alles noch haargenau“, erzählt das Paar.

So war es unverkennbar, dass den beiden die Erleichterung über eine planmäßig stattfindende kirchliche Trauung am vergangenen Samstag förmlich ins Gesicht geschrieben stand. Getraut wurden Sophie und Felix Moeselaegen vom ehemaligen Wegbegleiter der Braut, dem einstigen Reeser Dechant Michael Wolf, der heute als Pfar…