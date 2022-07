Ilona Gerliz und Felix Koenen gaben sich am vergangenen Samstag das Jawort Die Liebe auf den zweiten Blick

Ilona und Felix Koenen gaben sich am 16. Juli 2022 in Kevelaer das Jawort. Foto: Sebastian Galindo Moya

Wenn Traditionen verschiedener Kulturen gemeinsam Hochzeit feiern, dann wird es besonders emotional. Nicht nur für das Brautpaar selbst, sondern auch für die Hochzeitsgäste. In einer feierlich gestalteten Trauung gaben sich am vergangenen Samstag die in Kasachstan geborene Ilona Gerliz und der aus Winnekendonk stammende Felix Koenen in der Kevelaerer Beichtkapelle vor Gott das Jawort und besiegelten damit ihre Liebe.

Laut und deutlich versprach sich das Brautpaar, in Zukunft einen gemeinsamen Weg zu gehen. Im Anschluss der bewegten Trauzeremonie wartete an der Marienbasilika eine weiße Kutsche auf die frisch Vermählten. „Ein Traum geht in Erfüllung“, staunten Ilona und Felix Koenen nicht schlecht und sichtlich gerührt. Zur anschließenden Hochzeitsfeier in Issum wurden die beiden von ihren Eltern und den Hochzeitsgästen mit viel Applaus in Empfang genommen.

„Wir können unser Glück selber kaum fassen“

Familien, Freundeskreise, Kolleginnen und Kollegen freuten sich bei strahlendem Sonnenschein über das Glück des frisch gebackenen Ehepaares. „Wir können unser Glück selber kaum fassen“, gestanden Ilona und Felix Koenen, die gemeinsam mit ihren Eltern ein wunderbares Hochzeitsfest vorbereitet hatten. „Dabei vermischen sich russische mit deutschen Traditionen“, …