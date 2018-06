Für fünf Stunden verwandelte sich Kevelaer am vergangenen Sonntag in eine Welt voller Kindlichkeit, Lachen und Phantasie. An fünf verschiedenen Bühnen zeigten Puppenspieler aus ganz Deutschland, mit welchen Mitteln man junge Kindergesichter zum Strahlen bringen kann.



Claudia Olma und Thomas Hänsel vom „Marotte Figurentheater“ aus Karlsruhe freuten sich an der Ecke Busmannstraße vor ihrem ersten Auftritt auf die Zuschauer. „Wir spielen selten draußen“, konnten sie aber die Kleinen und die Großen direkt um zwölf Uhr mit der Geschichte vom „Hase und Igel“, bei der der listige Igel den gemeinsamen Wettlauf gewinnt, direkt in ihren Bann ziehen. Und als „Schmankerl“ verteilte der „Busmann“ kleine Präsenttüten mit Schokolade. Ein paar Meter weiter im Museumsdurchgang faszinierten der Hannoveraner Ulrich Schuliz von „Die Complizen“ mit der Geschichte von dem „Schaf Charlotte und seinen Freunden“ da…

