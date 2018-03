Auf geht‘s zur letzten Runde! Auch in dieser Woche zeigen wir Ihnen ein historisches Foto (oben) und stellen Ihnen dazu eine Frage. Beantworten Sie die Frage richtig, nehmen Sie teil an unserer Verlosung von zehn attraktiven Gewinnen: Als Hauptpreis winkt eine Busreise mit dem Reisebüro Jean Schatorjé in einem modernen Reisebus für einen Tag nach Antwerpen, inklusive Stadt- und Hafenführung. Außerdem gibt es vom Kevelaer Marketing ein Abonnement für die kommende Theatersaison zu gewinnen und eine Saisonkarte für das Irrland in Twisteden. Auf die Plätze vier bis zehn warten KB-Digital-Abos für ein halbes Jahr, die Zugang zu tagesaktuellen Berichten, Fotogalerien und natürlich dem wöchentlichen E-Paper ermöglichen.

Letzte Chance zu gewinnen!

Insgesamt zwölf Fotorätsel stellen wir. Wer mindestens eines richtig löst, nimmt an der Verlosung teil; weitere richtige Lösungen erhöhen die Gewinnchance. Im letzten Rätsel möchten wir von Ihnen wissen: Das Foto oben zeigt die alte Kapok-Fabrik, heute kauft man dort Lebensmittel ein. An welcher Straße?

Einsendeschluss am 4. April

Schreiben Sie uns die richtige Lösung mit Ihrem Namen und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an Kevelaerer Blatt, Johannesstr. 11, 47623 Kevelaer oder E-Mail redaktion@kevelaerer-blatt.de. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 4. April. Unter allen richtigen Einsendungen der zwölf Rätsel der vergangenen Wochen ziehen wir dann die zehn Gewinner.

Das KB-Team wünscht ein letztes Mal viel Glück!