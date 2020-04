Die Lebensgewohnheiten umstellen

Elke Kleuren-Schryvers verbringt ihre Zeit zu einem großen Anteil am Computer. Sie arbeite aktuell im Home Office, berichtet die engagierte Leiterin der „Aktion pro Humanität“. Es gebe im Moment auch „bedrückende und traurige Anfragen aus dem Niger, aus Lesbos, wie wir helfen können. Ich versuche dann, die Anfragen zu formulieren, an andere Partner zu schicken, in Kommunikation zu bleiben.“ Denn „in Zeiten, wo Matten, Desinfektionsmittel und Ähnliches auch hier knapp sind, ist es schwierig, Hilfen ermöglichen zu können“, sagt die Trägerin des Silvesterordens, die sich seit Jahrzehnten mit ihren Hilfsprojekten in Afrika engagiert.

Die Erfahrung einer Quarantäne aufgrund eines Virus habe sie bisher noch nicht erlebt...