Die Landpartie lockt weiter

Bei strahlendem Sonnenschein startete am vergangenen Wochenende die sechste Landpartie am Niederrhein. Unzählige Besucher*innen, viele auch von außerhalb, genossen die besondere „Fietstour“ vorbei an wunderbar blühenden Mohnfeldern und saftigen Wiesen. Die Initiatorinnen sind zufrieden: „Die Ausstellungsorte waren allesamt gut besucht.“ Alle Beteiligten bedanken sich ganz herzlich bei den Gästen für das Verständnis und die Bereitschaft, die Hygienemaßnahmen gemeinsam mit den Gastgeber*innen und Aussteller*innen umzusetzen. Auf diese Weise war eine entspannte Veranstaltung möglich, die von vielen wie eine Art Neustart empfunden wurde. Das Schöne an der Landpartie 2021 ist, es geht noch weiter!

Am kommenden Wochenende, 19. und 20. Juni, haben elf Ausstellungsorte für das Publikum geöffnet. Zumindest im Außenbereich ist dann auch kein Nachweis eines Coronatestes mehr erforderlich. Mit dabei sind am kommenden Wochenende „A21“ in der Amsterdamerstraße, „Dahinter steckt mehr“ in der Maasstraße, Drechsler Markus Nießen und Gäste auf dem „Johanneshof“, Diana Valks-van Adrichem mit Gästen bei „Flora Design“ in den Niersauen, die „Kreativwelt“ von Nicole Hieckmann, Marloes Lammerts „Kreativ Hoch 3“, Inge Leenen, Ursula Wiesemes, die „Steinwerkstatt Lepper“, das „World House Wetten“ und Brigitte Roth auf dem „Wyckermannshof“.

Theatrale Lesung in der Steinwerkstatt

Neben den Ausstellungen finden tagsüber verschiedene Workshops statt, hier und da gibt es musikalische Untermalung. Besonders am Samstagabend um 18 Uhr lohnt der Besuch in der Steinwerkstatt Lepper. Hier präsentieren Crischa Ohler und Sjef van der Linden vom Theater „mini-art“ eine theatrale Lesung mit der musikalischen Begleitung von Antje Witzler (Saxophon) & Frank Schoppmann (Gitarre). Zu hören sind „Geschichten aus der Tiefe der Zeit. Ein Plädoyer für die Schöpfung“ – mit Erzählungen von Shaun Tan. Die Geschichten beschreiben in phantastischer Absurdität voll skurriler Überraschungen – humorvoll, erschütternd und berührend – das zerbrechliche Verhältnis von Mensch und Tier und von Weisheit und Macht. Damit setzen Crischa Ohler und Sjef van der Linden eine Thematik fort, die ihr Theater schon seit Jahren mit unterschiedlichen Projekten und Inszenierungen verfolgt: Wertschätzung und Respekt jedes Lebens auf diesem Planeten. In dieser Lesung musikalisch unterstützt und assoziativ getragen von dem Duo Witzler und Schoppmann. Eine neue Kooperation, auf die sich alle Beteiligten sehr freuen.

Am letzten Wochenende der Landpartie am Niederrhein, 26. und 27. Juni, sind dann noch einmal 13 Orte mit von der Partie. Den Auftakt macht am letzten Landpartie-Wochenende bereits freitagabends das Atelier der Kevelaerer Gesamtschule mit einer Lesung zum Thema Glück.