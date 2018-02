Kevelaer. Die mittlerweile sehr zahlreichen Fans können sich den Termin schon mal vormerken: Am 9. und 10. Juni gibt‘s bei der dritten Auflage der „Landpartie am Niederrhein“ wieder jede Menge Kunst, Kultur und Kulinarisches in und um Kevelaer zu erleben. Die beiden Initiatorinnen Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings (Mitte) stellten auf dem Johanneshof jetzt die aktuellen Plakate und Flyer vor, die mit Unterstützung der Volksbank gedruckt wurden und auf denen die 16 Spielorte des Jahres aufgeführt sind. Darunter sind fünf neue, sodass auch für „erfahrene“ Teilnehmer genug Neues zu entdecken sein wird. Ein musikalisches Programm, Lesungen und Leckeres für das leibliche Wohl sind in Vorbereitung. Auf der Internetseite „www.landpartie-niederrhein.de“ wird das Programm aktuell ergänzt. Und weil man das Internet nur bedingt mitnehmen kann, wird demnächst wieder das beliebte Faltblatt mit Radweg und Angaben zu den einzelnen Standorten erhältlich sein. Außerdem in diesem Jahr neu: Es wird Kurzworkshops geben, bei denen man Kunst und Kunsthandwerk ausprobieren kann.