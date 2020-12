Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit wurde auch bei den Kevelaerer Landfrauen in den vergangenen Wochen immer größer. Der Grund dafür liegt in einer Adventskalenderaktion, die die Verantwortlichen in diesem Jahr geplant haben. 85 Tüten, bestehend aus jeweils 24 Umschlägen, hatten die Frauen gepackt, um sie als Adventskalender an einige Landfrauen zu verteilen. Damit wollen sie vor allem älteren und alleinstehenden Damen eine Freude bereiten.