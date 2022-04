…bot auch Platz für eine lange Backsteinmauer und einen Kindergarten Die kurze Schulstraße…

Der Autor und andere 1954 im zarten Kindergarten-Alter. Foto: Jubiläums-Broschüre

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Schulstraße

In Kevelaer-City und den Ortschaften gibt es Doppelgänger. Eineiige Zwillinge oder sich verblüffend ähnlich sehende Personen meine ich jetzt nicht. Ich denke vielmehr an Straßennamen wie z.B. die Marienstraße, die Hauptstraße, die Schulstraße…

Bei Letzterer komme ich soeben aus, das ist die Verbindung zwischen Amsterdamer und Maasstraße.

Die Schulstraße gibt es auch in Kervenheim. Daher ein kleiner Trost vorweg: Es wird auch der Tag kommen, an dem ich mich um die eine oder andere Straße in den Ortschaften kümmern werde. Ist mir jemand böse, wenn ich sage, dass „Blut dicker ist als Wasser“? Ein kleiner Teil des folgenden Textes mag erläutern, warum ich mich zunächst um die Schulstraße in Kevelaer-City kümmern möchte.

Sie ist wohl eine der kürzesten Straßen Kevelaers – ich schätze sie auf 100 Meter. Aber was gibt und gab es dort alles zu entdecken! Der Namen Schulstraße ist sooo alt nicht – ich kenne noch den Begriff „Kurze Straße“, der aber zu meinen damaligen Kindheitstagen w…