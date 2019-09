Es sieht so einfach aus, was Tim Schaffers (Foto) da macht. Doch dahinter steckt ganz viel Übung. Wer möchte, kann sich am Sonntag, 13. Oktober, in der Kevelaerer Dreifachturnhalle selber ein Bild machen.

Ab 10 Uhr veranstaltet der RSV Falke Kervenheim-Kevelaer dort seinen 18. Grenzlandpokal im Kunst- und Einradfahren. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung endet gegen 15 Uhr.

Foto: privat