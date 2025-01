Die Kraft der Kälte

Die Kryotherapie biete zahlreiche gesundheitliche Vorteile und ermögliche es, innerhalb von nur ein bis drei Minuten bei Temperaturen von minus 100 bis minus 170 Grad Celsius Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu hemmen und chronische Erkrankungen wie Long-COVID zu behandeln, informiert das Kevelaer Marketing in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus könne diese Therapieform bei Nerven-, Haut- und Gelenkerkrankungen hilfreich sein und das Immunsystem effektiv stärken, heißt es weiter.

Am 12. Februar 2025 findet um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten von „Die Kleine Auszeit“ in Winnekendonk eine kostenlose Veranstaltung zur Kryotherapie statt. „Die Teilnehmenden erhalten spannende Einblicke in die Wirkung der Kältetherapie und können sich vor Ort die Anwendungen und Möglichkeiten genauer ansehen“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, weshalb eine Voranmeldung erforderlich ist. Interessierte können sich per E-Mail unter kontakt@physio-hendrix.de oder telefonisch unter 02832 9091319 anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Zusätzliche Informationen sind direkt vor Ort oder auf der Website www.kleineauszeit-wido.de abrufbar.

Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – passend zu allen Jahreszeiten bietet das Kevelaer Marketing inzwischen verschiedene buchbare Gesundheitsangebote an. Von Halbtages- bis hin zu Tagesveranstaltungen, von Informationsveranstaltungen über Wanderungen bis hin zu Fitnessangeboten für Körper und Seele ist für jeden etwas dabei.

Weitere Informationen zu den Gesundheitsangeboten sind unter www.kevelaer-marketing.de zu finden.