Bereits am Samstag, 25. Mai 2019, konnten sich die Zuschauer bei dem offiziellen Auftakt der 22. Kevelaerer Puppenspieltage davon überzeugen, mit welch hoher Kunst die eingeladenen Künstler auch in diesem Jahr wieder zu Werke gingen.

Am Sonntag verbanden sich dann viele glückliche Komponenten – mildes, nicht zu warmes und regenfreies Wetter, ein verkaufsoffener Sonntag und viele gut gelaunte Familien – zu einem stimmungsvollen Nachmittag in der Kevelaerer City. An den fünf verschiedenen Bühnen - an der Amsterdamer Straße, der Busmannstraße, der Bahnstraße, im Museumsdurchgang und am Luxemburger Platz - bildeten sich Menschentrauben.