Ende Oktober konnte die Bücherei Twisteden den Vorschulkindern des St. Quirinus-Kindergartens Twisteden ein ganz besonderes Erlebnis bieten. Die Kinderbuchautorin Heidi Leenen erzählte, sang und schauspielerte gemeinsam mit den begeisterten Kindern zu ihrem Buch „Die kleine Glitzerblume“. Die Kinder kamen erwartungsvoll und begleitet von ihren Erzieherinnen. Diese hatten sie auf dieses besondere Ereignis vorbereitet, indem sie wunderschöne Blumen zum Thema des Buches hatten basteln lassen. Alle, Groß und Klein, ließen sich in den Bann der Geschichte ziehen, die von „Ich bin einzigartig.“, Freundschaft und Gemeinsamkeit erzählt. Die selbstgebastelten Blumen wurden zum Abschluss mit viel Freude und Engagement gemeinsam mit wunderbarem Glitzer versehen und konnten dann als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. „Wir sagen ganz herzlich „Danke“ an Heidi Leenen und freuen uns auf den Bib-Fit-Führerschein mit den Spürnasen im Januar“, schreibt Julia Scholten von der Bücherei. Die Bücherei Twisteden, Quirinusstr. 20, 47624 Kevelaer-Twisteden ( www.buecherei-twisteden.de / #buecherei_twisteden) ist sonntags von 10.30 – 12 Uhr und mittwochs von 17 – 18 Uhr geöffnet.