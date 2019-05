Über 500 Zuschauer sahen bei der Saisoneröffnung der Kevelaer Kings ein spannendes 7:7 Unentschieden. Die Mannschaft lud zum ersten Heimspiel der Saison ins Hülsparkstadion ein. Auch um das Spiel herum wurde für viel Unterhaltung gesorgt. Obwohl sich das Wetter im Vorfeld nicht sehr einladend gezeigt hat, sind über 500 Besucher gekommen, um das erste Spiel der Kevelaerer in der Verbandsliga sehen und ein wenig was vom Football-Feeling in unserer Stadt erleben zu können.