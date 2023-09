Die Jury mit Innovation überzeugt

Gartenbau Janßen aus Twisteden punktet mit der Verbundausbildung „elan³-Wachse über dich hinaus!“ und geht damit neue Wege bei der Ausbildung, um so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. In Kooperation mit zwei weiteren Gartenbaubetrieben absolvieren die Auszubildenden jeweils ein Jahr der dreijährigen Ausbildungszeit in einem anderen Gartenbaubetrieb. Darüber hinaus setzt Gartenbau Janßen auf ein gutes Betriebsklima und Eigenverantwortung. Mit flachen Hierarchien und einem wertschätzenden Umgang miteinander schafft der Gartenbaubetrieb für seine Mitarbeitenden ein angenehmes Arbeitsumfeld. Gartenbau Janßen ist ein Familienbetrieb mit Tradition.

Hochtechnisiert und nachhaltig

Das Unternehmen wurde 1964 von Matthias und Margarete Janßen gegründet und produzierte Gemüse, Schnittblumen, Topfpflanzen und auch Heidepflanzen. 1996 übergaben die beiden den Betrieb an ihren Sohn Hubert Janßen und dessen Frau Gabi Janßen. Mittlerweile ist mit Raphael, Marek und Lavinia Janßen die dritte Generation in das Familienunternehmen eingestiegen. Der Betrieb wurde im Laufe der Zeit immer weiter modernisiert und hat sich auf die Zucht von Heidepflanzen spezialisiert. Mit hochtechnisierten Anlagen produziert das Unternehmen heute mit 65 Festangestellten auf 24 ha Freiland und drei Hektar Gewächshausflächen Callunen, Lavendel, Erica carnea, Wachsheide und Torfmyrten. Darüber hinaus wird bei Gartenbau Janßen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Mithilfe von PV-Anlagen, Wärmepumpen und Wallboxen strebt das Unternehmen die autarke und nachhaltige Deckung des eigenen Energiebedarfs an. Dazu wurden auf dem Gelände eine 100kwp Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher installiert.

Diese Entwicklungen zeigen, dass Gartenbau Janßen ein Unternehmen ist, das mit der Zeit geht und sich den aktuellen Gegebenheiten anpasst. Dies bestätigt auch Wirtschaftsförderin Verena Rohde: „Neben den Anpassungen an die moderne Technik und die veränderten Nachhaltigkeitsanforderungen hat uns besonders das innovative Ausbildungsmodell „elan³“ beeindruckt und war für uns Grund genug, Gartenbau Janßen mit dem Marketing-Preis Kevelaer 2023 auszuzeichnen.“

Als zweiter Preisträger präsentierte sich die 1999 gegründete Autolackiererei STARLACK. STARLACK ist durch diverse Fernsehauftritte von Mike Püllen weit über die Grenzen Kevelaers hinaus bekannt. Ein lokaler Unternehmer, der regelmäßig in der DMAX-Serie „Sidneys Welt“ und in einer Sendung im RTL-II-Format „Grip“ zu sehen war, ist auch keine alltägliche Sache. Mike Püllen, der Inhaber der Kevelaerer Autolackiererei STARLACK, hat nach diversen „Gastauftritten“ jetzt auch noch seine eigene Sendung auf VOX erhalten. In dem Format „Autoliebe rostet nicht“ im Rahmen der Sendung „auto mobil“ restauriert er alte Fahrzeuge. Mike Püllen ist Unternehmer, Moderator, Familienvater und Musiker. Neben der Arbeit in seiner – wie er sie nennt – „Lackbude“, seinen Fernsehauftritten und dem Leben als Familienvater schafft es Mike Püllen auch noch, seiner Leidenschaft als Musiker nachzugehen. Als Drummer der Band „Neurotox“, eine kleine Kostprobe gab er während der Verleihung mit der Band Fairground Funhouse, nimmt er darüber hinaus auch noch Alben auf und hat regelmäßig Auftritte und ist damit ebenfalls erfolgreich.

YouTube, Instagram, TikTok

Auch über Social Media präsentieren er und sein junges STARLACK-Team regelmäßig das Ergebnis ihrer Arbeit und den Weg dorthin. Egal ob Facebook, YouTube, Instagram oder TikTok, STARLACK nutzt diverse Social-Media-Plattformen, um zu zeigen, wie vielseitig der Beruf des Fahrzeuglackierers ist und wie viel Spaß Mike Püllen und sein Team bei ihrer Arbeit haben. Mike Püllen spricht mit Social Media auch gezielt den Nachwuchs, also auch die Generation Z an, um diese für das Handwerk zu begeistern und sich so in Zeiten des Fachkräftemangels den Nachwuchs für sein Unternehmen zu sichern. „Dieser Einsatz ist aus unserer Sicht auf jeden Fall einer Auszeichnung mit dem Marketing-Preis Kevelaer würdig“, bekräftigt Wirtschaftsförderin Verena Rohde.

Der Sonderpreis für das „Quiz im Löwen“ ging an Dirk Winkels, Stefan Spittmann und Irmgard Baers. Viel ehrenamtliches Engagement und Herzblut stecken in der Organisation des Kneipenquiz. Seit März 2018 organisieren Dirk Winkels und Stefan Spittmann mit viel Leidenschaft das „Quiz im Löwen“. Und das mit großem Erfolg! Die Termine für das Quiz im von Irmgard Baers geführten „Goldenen Löwen“ sind regelmäßig kurz nach Bekanntgabe ausgebucht.

Insgesamt fanden bereits über 20 Quizabende statt. Durch die Unterstützung von Edeka Brüggemeier gibt es für die Teilnehmer auch immer etwas zu essen. Getränke können auf eigene Kosten von der „Quiz-Wirtin“ geordert werden. Die Sponsoren Intersport Dorenkamp, Herr Lehmann und die Wallfahrtsstadt Kevelaer sorgen für attraktive Quiz-Preise. Für das „Quiz im Löwen“, können sich Rateteams von zwei bis sechs Personen in sechs verschiedenen Wissensgebieten mit anderen Teams messen. Die rund 20 Teams müssen insgesamt 48 Fragen aus sechs Wissensbereichen beantworten, die sich Dirk Winkels und Stefan Spittmann ebenso wie die Kategorien für jeden Quiz-Abend neu überlegen. Die besten Teams erspielen sich die von den Sponsoren gestifteten Gutscheine. Bei jeder Veranstaltung werden Spendengelder für einen guten Zweck gesammelt. Hier sind über die Jahre schon über 15.000 Euro zusammengekommen und an verschiedene gemeinnützige Organisationen in Kevelaer gespendet worden. Dieses Engagement von Dirk Winkels und Stefan Spittmann wurde jetzt durch den Sonderpreis des Marketing-Preis Kevelaer 2023 ausgezeichnet. „Den Vorschlag, das Quiz im Löwen mit dem Marketing-Preis Kevelaer auszuzeichnen, haben wir aus der Kevelaerer Bürgerschaft erhalten und waren sofort begeistert. So viel Einsatz, verbunden mit der Strahlkraft dieser Veranstaltung, zeichnen wir gerne mit dem Sonderpreis aus“, sagt Wirtschaftsförderin Verena Rohde.