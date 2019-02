IG „pro OW 1“ macht weiter Druck

Ditmar Schädel kann nur den Kopf schütteln, wenn er diese Frage hört: Ob sich die Interessengemeinschaft „pro OW1“ denn jetzt auflöse, nachdem Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher den Planfeststellungsbeschluss im Ratssaal verkündet und das dicke Verwaltungsdokument überreicht hatte. Die seit Jahrzehnten geforderte Ortsumgehung sei auch mit dem Beschluss und den vom Verkehrsminister versprochenen Millionen für den Bau kein Selbstläufer, sagt der Anwohner der Rheinstraße. Noch ist von den ursprünglich von Wüst für das Ende des vergangenen Jahres versprochenen Baggern nichts zu sehen; zudem regt sich in Winnekendonk plötzlich Widerstand gegen die Trasse. Und die Bezirksregierung klopft gerade die eingereichten Klagen ab. Zwar glauben die Mitglieder der „pro OW1“ nicht so recht daran, dass die Forderungen aus Winnekendonk rechtlich durchsetzbar sind und es deshalb zu einer Verzögerung des Baus der OW1 kommen könne. Dennoch machen sie weiter wie bisher: Sie treffen sich regelmäßig und weisen mit Bürger-Anträgen immer wieder auf ihre, nach wie vor unveränderte Situation hin. Ihr jüngster Antrag ging kurz vor der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag ein: Der Rat möge die Landstraße zwischen B 9 und Autobahnanschluss zur A 57 für den Schwerlastverkehr ab 7,5 Tonnen sperren.