Die hohe Kunst auf einem Rad

Ein Fahrrad ohne Bremse, ohne Klingel, ohne Licht, ohne Rückstrahler, mit Fußrasten am Hinterrad (Dornen), das sowohl vorwärts als auch rückwärts angetreten werden kann und das mit Turnschläppchen gefahren wird – für die Straße ist es nicht geeignet! Für die Teilnehmer an den Bezirksmeisterschaften der Kunst- und Einradfahrer im Radsportbezirk Krefeld, die am Wochenende in der Dreifach-Turnhalle auf der Hüls stattfanden, ist dies ein normales Sportgerät.

Angelika Achten, 1. Vorsitzende und Trainerin und Birgit Schaffers, Geschäftsführerin und Trainerin sind ein wenig stolz auf den kleinen aber feinen Kader von vier Jungen und sechs Mädchen. „Das kann nicht jeder“, sind sie sich sicher. „Gleichgewichtssinn und Körperspannung müssen stimmen und es ist bei der künstlerischen Umsetzung schon etwas extravagant.“

Zwei Wochen vor einem Wettkampf müssen die Übungen, die selbst zusammengestellt werden dürfen, abgegeben sein. Für jede Übung gibt es Schwierigkeitspunkte und Wertungspunkte…

