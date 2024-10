Die Himmlische Nacht der Tenöre

Ihre Agentur bezeichnet sie als die „himmlischen Tenöre“. Seit 16 Jahren entfachten sie „wahre Begeisterungsstürme bei Menschen jeden Alters“. Die „hochgelobte Klassik-Konzert-Reihe“ habe sich „in Fachkreisen zu einem wahren Konzerterlebnis der Extraklasse entwickelt und ist ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft“. In diesem Jahr reisen sie – musikalisch natürlich – nach „Bella Italia“. Gemeinsam mit ihrem Kammerorchester nehmen sie das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Werke großer Komponisten wie Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Puccini. In Kevelaer sind die drei „himmlischen Tenöre“ am Donnerstag, 9. Januar, 19 Uhr, im Konzert und Bühnenhaus zu hören. Tickets sind ab 32,45 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Zusätzlich können Tickets online über www.eventim.de oder telefonisch unter 0180/6050400 erworben werden.