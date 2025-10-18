Die „Himmlische Nacht der Tenöre“ ist eine der ganz wenigen Tourproduktionen in Deutschland, bei der auf technische Verstärkung verzichtet wird. Hier stehen nur die Stimmen der drei Opernsänger im Mittelpunkt – pure Kraft und emotionale Tiefe, ungeschminkt und unverfälscht.

Seit 16 Jahren zeigen die Sänger ihrer Leidenschaft für Musik einem Publikum aller Altersgruppen.

Das außergewöhnliche Konzert vereint die akustische Kraft der drei Tenöre mit der Begleitung eines Streichensembles – alles ohne Mikrofone oder technische Verstärkung. Das Ergebnis ist ein Hörerlebnis, bei dem die Stimme in ihrer reinsten Form spürbar wird.

2026 führt die Reise nach Italien, dem Land großer Opernkomponisten. Die zweistündige Show entführt das Publikum in die Welt der italienischen Opern mit Klassikern von Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Puccini. Momente wie „La donna è mobile“ oder „Passione“ werden durch die authentische Kraft der Stimmen zu unvergesslichen Erlebnissen.

Keine Technik

Besonders bei dieser Tour steht die Musik im Mittelpunkt – frei von technischen Effekten, ausschließlich geprägt durch die Gesangskunst und die Natürlichkeit der Darbietung.

Das Kammerorchester, von talentierten bulgarischen Musikerinnen gespielt, bildet ein harmonisches Klangfundament und ermöglicht es dem Publikum, jedes Detail der Stimmen und Bewegungen hautnah mitzuerleben.

Die Tour startet im Januar 2026 und führt bis Februar 2026 durch zahlreiche Städte in Deutschland. Mit dabei ist auch Kevelaer. Am Dienstag, 27. Januar 2026, geben die Tenöre ihr Konzert im Konzert- und Bühnenhaus.

Tickets ab 32,45 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.