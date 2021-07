Die Himmelsriesen steigen auf

Die bunten Heißluftballone fahren erneut in den Himmel über Kevelaer und dem Niederrhein – der „Kevelaerer Aufsteiger“ allen voran. Ein Bild, auf das viele Kevelaerer*innen und Besucher*innen gewartet haben.

Ab Sonntag, 4. Juli 2021, ist es endlich so weit: Eine Woche lang finden jeden Morgen und Abend – gutes Ballon-Wetter vorausgesetzt – Starts an unterschiedlichen Orten statt. Mal wird in Kevelaer gestartet, mal in Twisteden, Kervenheim oder Winnekendonk. Insgesamt werden 15 Teams mit ihren Ballonen in den Himmel steigen und eine Woche Urlaub in Kevelaer machen.

Auch in diesem Jahr kann das gewohnte Festival im Solegarten St. Jakob aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Um trotzdem das Ballon-Feeling hautnah mitzuerleben, steht am Freitag, 9. und Samstag, 10. Juli, der bekannte „Ballon am Kran“ auf dem Peter-Plümpe-Platz. Mit begrenzter Teilnehmerzahl und Mund-Nasenschutz kann Kevelaers Innenstadt von oben betrachtet werden. So soll echtes Ballonfahrt-Feeling aufkommen.

Modellballone in der Kevelaerer Innenstadt

Am gleichen Wochenende werden außerdem zwei bis drei Modellballone über die Haupt- und Busmannstraße wandeln – vo- rausgesetzt das Wetter spielt mit. So können die kleinen Ballone aus nächster Nähe begutachtet werden.

Modellballone sind ungefähr drei Meter hoch. Ein kleiner Korb, meistens mit Puppen gefüllt, hängt an der bunten Hülle. Mit kleinem Ventilator sowie selbst gebautem und ferngesteuertem Brenner wird die Hülle aufgeblasen und kann so an der Hand des Modellballöners geführt werden. „Wir freuen uns, dass endlich wieder etwas stattfinden kann. Die Ballon-Woche ist der Startschuss in unsere verspätete Veranstaltungs-Saison 2021“, sagt Verena Rohde, Leiterin Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers können auch in diesem besonderen Jahr viele Ballonfahrer*innen nach Kevelaer kommen und für ein Spektakel am Himmel sorgen.

Ballonfahrt im Rathaus oder online buchen

Wer sich für eine Ballonfahrt interessiert, kann diese im Rathaus in der Tourist Information oder direkt beim Ballonpiloten im Internet unter www.wolkentaxi.de buchen.