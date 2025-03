Die Heiligen Pforten sind geöffnet

Rom ist immer eine Reise wert, immer wieder – und ganz sicher im Heiligen Jahr. Eine zwölfköpfige Gruppe Männer machte sich auf in die Ewige Stadt und verlebte eindrucksvolle Tage mit kirchlichen Schwerpunkten, besonderen Gottesdiensten, Kultur und Historie und mit viel Austausch und Freude an der gemeinsamen Reise. Mit zur Reisegruppe gehörten Weihbischof Rolf Lohmann, Spiritual der Gaesdonk Christoph Schwerhoff und Diakon an St. Marien Kevelaer Jan Klucken.

Der Besuch der vier päpstlichen Basiliken St. Peter, St. Maria Maggiore, St. Giovanni im Lateran und St. Paul vor den Mauern gehörte als kirchliche Sakralbauten sicherlich zu den Höhepunkten. Diese Basiliken sind im Heiligen Jahr Ziel von Tausenden von Pilgern; das Durchschreiten der Heiligen Pforten ist im Heiligen Jahr das Anliegen der vielen Pilger.

Ziel des Heiligen Jahres ist es, die Gläubigen zur Erneuerung ihres Glaubens und zur Vertiefung ihrer Beziehung zu Gott aufzurufen. Ein wichtiger Bestandteil ist daher die Möglichkeit, einen vollkommenen Ablass zu erlangen, also die Vergebung der zeitlichen Sündenstrafen.

Die Gruppe feierte mit Weihbischof Rolf Lohmann und Spiritual Christoph Schwerhoff unter Assistenz von Diakon Jan Klucken Gottesdienst vor den Papstgräbern in St. Peter sowie zum Abschluss der Reise in der deutschen Kirche St. Anima.

Weihbischof Rolf Lohmann, Heilig-Jahr-Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz, und Diakon Jan Klucken nahmen einen Interview-Termin auf Einladung von Radio Vatikan wahr. Mit einigen weiteren Wortbeiträgen aus der Reisegruppe konnte dieser Beitrag ergänzt werden, bevor er zur Ausstrahlung kam. – Auch dies eine bleibende Erinnerung.

Ebenso gehörten Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt zum Programm. War das letzte Jahr in Rom gezeichnet von vielen Verhüllungen, von Gerüsten und Baumaßnahmen zeigte sich jetzt alles in neuem Glanz: Trevi-Brunnen, Piazza Navonna mit den Brunnenanlagen, die Engelsbrücke sowie die Spanische Treppe. Auch der Besuch der Vatikanischen Museen und der Domitilla Katakombe wird unvergessen bleiben.

Wer in Rom unterwegs ist, ob als Pilger oder „nur“ als Besucher, genießt aber auch das Flair dieser historischen Stadt. Ende Januar konnte die Reisegruppe „la dolce vita“ in vollen Zügen genießen: Bei fast frühlingshaften Temperaturen unter freiem Himmel all das genießen, was die italienische Küche an Kulinarischem und an Getränken zu bieten hat, Ausblicke von Dachterrassen, ob am Tag oder bei Nacht, das Miteinander in der Reisegruppe und das Erleben einer historischen Stadt mit sehr jungem Publikum – all das trug zum Gelingen dieser Reise bei.

Nach der Teilnahme am Angelus-Gebet mit Papst Franziskus und einem abschließenden gemeinsamen Mittagessen machten sich die Freunde mit vielen Eindrücken im Gepäck auf die Rückreise. Man ist sich einig: Rom ist immer eine Reise wert – und es gibt noch so viel zu entdecken.