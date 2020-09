Die Handball D-Jugend nimmt langsam Fahrt auf

Nach bisher drei Spielen stand für die Handball-D-Jugend des KSV eine Niederlage, gegen die außer Konkurrenz spielende Mannschaft von der HSG Wesel, ein Unentschieden gegen die HSG Wesel II und ein Sieg gegen den SV Neukirchen, auf dem Papier.

Im jüngsten Spiel war nun die, bis dato, ungeschlagene HSG Alpen/Rheinberg der Gegner der jungen Handballer. Sven Croon schwor seine Mannschaft nochmals darauf ein, stabil in der Abwehr zu stehen und Torchancen konsequent zu nutzen.

Die Kabinenansprache wirkte auf jeden Fall. In der Abwehr war nahezu kein Durchkommen für die Alpener Spieler. Und falls doch einmal ein Abschluss gelang war Torwart Maximilian van de Loo zur Stelle.

Auf der anderen Seite wurde die Alpener Abwehr schwindelig gespielt. Einstudierte Kombinationen, Tempogegenstöße und auch mal die eine oder andere Einzelaktion ließen den Vorsprung, zur Freude der KSV Anhänger, bis zur Halbzeitpause auf 11:0 anwachsen.

Mit diesem Vorsprung konnte der KSV die zweite Halbzeit ein wenig ruhiger angehen lassen. Sven Croon wechselte nun noch häufiger. Die HSG Alpen/Rheinberg nutzte diese Gelegenheit, um auch zu ihren ersten Toren zu kommen.

Der KSV kontrollierte aber weiterhin das Geschehen und auch die zweite Halbzeit ging mit 7:6 an den KSV. In der Summe steht ein deutlicher 18:6 Erfolg zu Buche.

Sehr zufrieden zeigte sich der Trainer mit der Spielweise seines Teams. So wurden häufig alle Spieler in den Spielaufbau einbezogen und auch im Abschluss wurde oft der besser stehende Spieler gesucht. Dies schlägt sich auch in der Torschützenliste nieder, wo diesmal sieben KSV Spieler vertreten sind.

Die HSG Alpen/Rheinberg bleibt, bei gleicher Punktdifferenz, zwar noch Tabellenführer, aber die Mädchen und Jungen vom KSV sind ihnen dicht auf den Fersen.

Für den KSV spielten: Maximilian van de Loo, Jona Stevens (3 Tore), Matti Bräuer (5 Tore), Leon Wehling (1 Tor), Kai Schaffers (1 Tor), Jesper van der Heijden, Jos Thyssen (2 Tore), Elena van Well (1 Tor), Mats Herbe (5 Tore) und Delal Ayhan.

Im nächsten Spiel am Sonntag, 4. Oktober, trifft die Mannschaft auf den Tabellenvierten vom TV Geldern. Anwurf ist um 11:30 Uhr in der Sporthalle Am Bollwerk in Geldern.