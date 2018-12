„Schade, dann müssen wir wieder nach Hause gehen, da geht nichts mehr“, stellten zahlreiche Kevelaerer fest, die in die „Besinnliche Stunde im Advent“ gehen wollten, um in der Clemenskapelle letztmals der Musikgruppe „Horizonte“ zu lauschen. Die Clemenskapelle im Klostergarten war nicht nur voll – in den Gängen und hinter der letzten Stuhlreiche standen die Menschen dicht gedrängt, um sich am vierten Advent auf Weihnachten einstimmen zu lassen.