Marianne Heutgens wird am 24. September 80 Jahre alt Die gradlinige Begleiterin

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Marianne Heutgens

Es war im Jahr 1969. Sie war hochschwanger, als Martin Pauli sie ansprach. Er hatte wohl als erster das Potenzial entdeckt, das für den Wallfahrtsort in dieser kraftvoll-feinfühligen Frau steckte. Er wollte sie als Stadtführerin. Sie sagte zu und begleitet seit nunmehr 54 Jahren Pilgerinnen und Pilger, die Kevelaer kennen lernen möchten. Am 24. September wird Marianne Heutgens 80 Jahre alt.

Sie gehört zu jenen Menschen, die nicht allein mit bunten Prospekten, einem Hirn voller Fakten, professionellem Lächeln und Sprachgewandtheit den Gnadenort zum Besten geben. Sie tut viel mehr. Sie vermittelt auf ganz eigene Art, was Kevelaer als Trost-Ort ausmacht.

Aber wie? Das ist schwer zu sagen. Menschen in ihrer Nähe spüren es einfach. An 1000 Kleinigkeiten. Sie spult kein Programm ab. Sie nimmt, ohne sich darauf konzentrieren zu müssen, die Stimmung von Pilgerinnen und Pilgern wahr, sagt hier ein liebes Wort, drückt dort einen Arm und empfindet mit, wenn ihr jemand seine Geschichte anvertraut (am Kapellenplatz komm…