Die Gesamtschule stellte sich vor

Es ist längst Tradition: An einem Samstag im November öffnet die Gesamtschule Kevelaer ihre Türen für die Öffentlichkeit. So strömten auch in diesem Jahr am 26. November 2022 mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher in die Kevelaerer Einrichtung.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Schulleiter Christoph Feldmann wurde den Gästen ein vielfältiges Programm geboten. So luden etwa die fünften und sechsten Klassen interessierte Grundschülerinnen und -schüler ein, Lesezeichen mit ägyptischen Hieroglyphen herzustellen oder im Fach Mathematik gemeinsam das „Tannenbaum-Problem“ zu lösen. Die Cajon-AG sorgte für musikalische Unterhaltung und für die vorweihnachtliche Stimmung durften im Technik-Raum Weihnachtssterne gebastelt werden. Im Naturwissenschaftsunterricht wurden Regenwürmer vermessen, während es in der Sporthalle deutlich aktiver zuging: Neben spannenden Basketballspielen konnten besonders Ehrgeizige hier direkt die Prüfung zum Sportabzeichen ablegen.

Natürlich präsentierte sich auch die Oberstufe der Gesamtschule: So gab es im Fach Religion eine Podiumsdiskussion zum Klimawandel, nebenan wurden „Stop-Motion“-Videos gedreht.

Zahlreiche weiterführende Informationen zur Schule gab es im A-Foyer, zum Beispiel über das inklusive Lernen, die Internationalisierung, den Förderverein, den Ganztag und die gymnasiale Oberstufe an der Gesamtschule.

Viele schulische Ansprechpartnerinnen und -partner standen bereit und es entstanden zahlreichen interessante Begegnungen und angeregte Gespräche.

Für das leibliche Wohl sorgte an diesem Tag das „Eine-Welt-Bistro“ mit verschiedenen Fair-Trade-Angeboten. Auch das D-Gebäude, in dem die fünften und sechsten Klassen lernen, war voller Leben. Hier boten Oberstufenschülerinnen und -schüler selbst gebackene Leckereien an und verschenkten „Gesamtschule-Kevelaer-Armbänder“ an die Gäste. Interessante Experimente luden zum Mitmachen ein.

Die Stimmung war ausgelassen. Das Fazit eines Besuchers am Ende des Tages stimmte das Organisationsteam zufrieden: „Ein sympathisches Team hat mit Herzblut eine tolle Schule präsentiert – ich freue mich, meine Tochter hier anmelden zu können.“

Auch Schulleiter Christoph Feldmann dankte seinem Kollegium, der Eltern- und Schülerschaft für den gelungenen Tag: „Wir konnten unsere Schule hervorragend präsentieren und haben durch liebevoll gestaltete Aktionen und Angebote gezeigt, wie vielfältig unser Angebot ist und wie individuell wir uns um unsere Schülerinnen und Schüler kümmern.“