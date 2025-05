Die Freibadsaison 2025 kann kommen

Nach intensiven Vorbereitungen hat sich das Technikteam des Bädervereins bestens auf den Saisonstart eingestellt. Ortsvorsteher Peter Hohl und CDU-Bürgermeisterkandidat Mario Maaßen machten sich jetzt persönlich ein Bild von den Fortschritten vor Ort.

Mit großem ehrenamtlichem Engagement sorgt das Technikteam Jahr für Jahr dafür, dass das Freibad in bestem Zustand ist. Insgesamt werden fast 900 Stunden jährlich in der Freizeit investiert – eine beachtliche Leistung, die den Erhalt und Betrieb der Bäderlandschaft erst möglich macht.

Ein besonderer Dank gilt seitens der Politiker Herrn Heinz-Peter Tebest, der das Technikteam bis 2021 leitete und bei der Besichtigung durch die Anlage führte. Ebenso geht der Dank an alle engagierten Helferinnen und Helfer, deren Einsatz das Rückgrat des Freibades bildet.

Ein echtes Highlight erwartet die kleinen Besucher in diesem Jahr: Der neue blaue Elefant – eine Kinderrutsche, die vollständig aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wurde – bereichert nun das Freibadangebot und fügt sich perfekt in die gepflegte Anlage ein.

„Wir haben gemeinsam schon viel erreicht, aber es liegt auch noch einiges vor uns“, so das Fazit der Verantwortlichen. Mit Stolz und Vorfreude blicken alle Beteiligten auf eine hoffentlich sonnige Saison ab 15. Mai.

Jetzt noch Mitglied im Bäderverein werden

Wer zur Freibadsaison 2025 noch Mitglied im Bäderverein in Kevelaer werden möchte, hat dazu in den nächsten Wochen diese Gelegenheit: Vom 10. Mai bis 19. Juli (außer am 31. Mai und 5. Juli) kann die Mitgliedschaft jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr im Freibad beantragt werden.

Die Zahlung der Jahresbeiträge ist nur in bar oder per Karte möglich.

Zu den Terminen muss die ausgefüllte Beitrittserklärung, die auf der Internetseite des Bädervereins unter www.freibad-kevelaer.de heruntergeladen werden kann, mitgebracht werden.

Außerhalb der genannten Termine können für diese Freibadsaison keine Anträge mehr bearbeitet werden.

Die Jahresmitgliedschaft endet automatisch am 31.12.2025.