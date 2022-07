Die Festival-Fans feierten friedlich

Am vergangenen Wochenende hat Parookaville nach langem Festival-Stillstand endlich wieder seine Tore geöffnet: Vor 225.000 Besucherinnen und Besuchern aus über 40 Ländern sowie Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Online-Stream gelang Deutschlands größtem Electronic Music Festival vom 22. bis 24. Juli am Airport Weeze mit einigen Show-Highlights und über 300 Acts eine fulminante Rückkehr bei perfektem Festival-Wetter. Sowohl die Künstlerinnen und Künstler als auch die Veranstalter sind überwältigt von der positiven Resonanz der Festival-Fans und den Stream-Viewern im Netz.

Sonntagnacht schlossen sich die Stadttore der sechsten Edition von Deutschlands verrücktester Festivalstadt für dieses Jahr schon wieder. An drei Show- und fünf Camping-Tagen inklusive Pre- Party am Donnerstag tanzten und feierten die „Parookaville-Citizens“ ekstatisch die Rückkehr ihres Festivals. Dabei war das Programm so vielfältig und international wie die Besucherinnen und Besucher selbst: EDM-Weltstars wie Tiësto, Steve Aoki, Nervo und Robin Schulz sorgten ebenso für Euphorie wie die Partybands Querbeat, Blümchen, 257ers und der Überraschungs-Auftritt von Olaf der Flipper am Samstag. Der Flippers-Hit „Wir sagen dankeschön“ geht aktuell viral und war die inoffizielle Campsite-Hymne des Wochenendes.

Bernd Dicks, Co-Gründer und Mitveranstalter, fasst die Emotionen des Teams in Worte: „Wir haben drei Jahre für die Tonne geplant und durften jetzt endlich wieder unsere Lieblingsstadt für die Bürgerinnen und Bürger aufbauen. Das ganze Team hat dafür extrem hart gearbeitet und wir wurden belohnt mit der puren Lebensfreude in der City und auf der Campsite. Parookaville ist das größte, friedlichste und einzigartigste elektronische Musikfestival in Deutschland und wir können die Rückkehr im Jahr 2023 kaum erwarten.“

Deutschlands beliebtester Streamer Knossi war am Samstag ebenfalls in Parookaville unterwegs und streamte live auf seinem Twitch-Kanal. Dabei fuhr er mit dem „San Hejmo“-Zug über das Festivalgelände und verbreitete Vorfreude auf das neue Festival der Parookaville-Macher am 20. August 2022 an gleicher Stelle.

Auch eine offizielle Hochzeit gab‘s auf dem Festival wieder: Am Freitag wurden Sati und Jan als sechstes Brautpaar in der „Warsteiner Parooka Church“ offiziell standesamtlich vermählt und feierten im Anschluss mit ihren Familien ausgelassen eine bunte Hochzeitsfeier.

Der Parookaville-Livestream, präsentiert von der ING, wurde auf TikTok sowie auf weiteren Plattformen übertragen. Die 21 Stunden Live-Sendung steigerten ihre Reichweite über die drei Showtage im Vergleich zu 2019 nochmals deutlich. Die Begeisterung schlug sich in über fünf Millionen Likes allein auf TikTok nieder.

Stadtkonzept wurde erneut erweitert

Nach den Plänen des fiktiven Gründervaters Bill Parooka fügten sich die zahllosen Stadtelemente wieder zu einem unvergleichlichen Gesamterlebnis zwischen Musikfestival, Vergnügungspark und Museum zusammen. Im Gefängnis wurde tätowiert, zahlreiche Parookaville-Pässe gestempelt und Postkarten an die liebsten Daheimgebliebenen verschickt. Der Nachbarschaftsversorger PENNY stillte Hunger und Durst der 45.000 Camperinnen und Camper mit zwei Läden und der Fans auf dem Festivalgelände mit frischen, veganen Gerichten.

Das Stadtkonzept wurde erneut um zahlreiche Module erweitert, die sich ins Stadtbild eingliederten: Der Wodka Gorbatschow „Icebreaker“ inklusive Schiffshorn bot vom Oberdeck beste Sicht auf die Bill’s Factory, die „fliegende“ Jägermeister-Flasche beeindruckte als dreistöckiger Club und im Asbach Uraltersheim wurde bei Bingo und Rüdesheimer Kaffee geklönt. Für besondere Gänsehaut-Momente sorgte die jährlich stattfindende Parookaville-Ceremony Samstagnacht samt Feuerwerk.

Statements der Top-Partner zum Parookaville 2022

Florian Krenz, Leiter Sponsoring und Events der ING Deutschland, zeigt sich begeistert über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr, für unser erstes Festival-Engagement mit dem Parookaville einen einzigartigen Partner gefunden zu haben. Die Individualität des Festivals und der Besucher:innen könnte nicht besser zur ING und unserem Claim ‚do your thing‘ passen. Darüber hinaus sind wir sehr stolz, dass wir als exklusiver Live-Stream-Partner den Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen konnten, dieses besondere Event mitzuerleben.“

Marcus Haus, Bereichsleiter Marketing bei PENNY, konnte das Wochenende bereits vor Festival-Beginn kaum abwarten: „Penny ist gemeinsam seit 2015 mit dem Parookaville gewachsen. Wir betreiben in diesem Jahr zwei Festival-Stores im Base Camp. Zum einen den größten Penny-Markt Deutschlands und noch einen weiteren: Unseren Azubi-Store, in dem unsere Auszubildenden ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, einen Markt zu leiten – noch dazu einen so besonderen. Eine weitere Neuerung: Auf dem Infield sind wir mit einem veganen Restaurant vertreten. Dort bieten wir fünf unterschiedliche Gerichte aus den Penny ‚Food for Future‘ Produkten an.“

Nadja Gärtner, Leitung Culture Marketing bei Warsteiner: „Wir sind überwältigt von der Resonanz auf die sechste Hochzeit in unserer Warsteiner Parooka Church und diesem unglaublichen Festivalwochenende. Neben Frischgezapftem an den 53 Ausschankstellen haben wir die Bürgerinnen und Bürger auf dem Gelände und auf der Campsite mit mehr als 1,5 Millionen Editionsdosen im Parookaville-Design versorgt.“

Polizei-Bilanz

Die Polizei zieht zum Festival eine positive Bilanz: In der Zeit vom Anreisetag am Donnerstag bis zum Montagmorgen wurden insgesamt 26 Strafanzeigen aufgenommen, darunter ein Widerstand gegen Polizeibeamte, sieben Körperverletzungsdelikte, sechs Drogendelikte, drei Diebstähle, eine sexuelle Belästigung sowie ein mögliches Sexualdelikt. Eine Person wurde am Montagmorgen gegen 5.30 in Gewahrsam genommen. Zusätzlich kam es wegen der oben genannten Delikte zu sieben Festnahmen sowie zu zwei Entnahmen von Blutproben wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Am Sonntag brannten Zuschauerinnen und Zuschauer vor der Bühne „Bill‘s Factory“ sogenannte Bengalische Feuer ab. Sie konnten identifiziert werden; gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Außerdem mussten sie sofort das Gelände verlassen.

Auf den Straßen des Kreises Kleve kam es während der Festivaltage beim An- und Abreiseverkehr nur zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen. Die Polizeikräfte und Kräfte des Verkehrsdienstleisters regelten bedarfsweise den Verkehr. Störungen des Verkehrs zum und vom Flughafen sind nicht bekannt geworden. Bei der An- und Abreise der rund 42.000 Camping-Gäste sowie der mindestens 26.000 Tagesgäste kam es insgesamt zu zwölf Verkehrsunfällen; bei zwei der Unfälle wurden Personen leicht verletzt.