Die Erste machte es spannend

Zuletzt durften beide Volleyballteams vom Kevelaerer SV gegen den jeweiligen Spitzenreiter ihrer Liga antreten. Die Reserve des KSV musste in der Bezirksliga in Krefeld gegen den MTV antreten.

Für die Kevelaerer Spieler um Mannschaftskapitän Janik Janßen gabe ess jedoch nichts zu holen. Im ersten Satz waren sie noch gar nicht so richtig auf dem Feld, da war dieser auch schon zu Ende. Es war mit 25:11 eine deutliche Demonstration der Krefelder.

In der Folge konnte sich der KSV II zwar steigern und insbesondere der junge Jan Eyll wusste im Angriff zu gefallen. Aber wie so häufig in dieser Saison, belohnte sich der KSV nicht.

Der MTV Krefeld nutzte die vielen leichten Fehler des KSV gnadenlos aus und konnte auch die Sätze zwei und drei sicher mit 25:21 und 25:18 gewinnen.

Nach dieser 0:3 Pleite verbleibt die zweite Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz, hat aber den Kontakt zur Spitzengruppe ein wenig verloren.

Für den Kevelaerer SV II waren im Einsatz: Broeckmann, Chumber, Eyll, Hünnekes, Keuler, Kannenberg, Nickrandt, Ophey, Peters und Reuters.

Erste ging anfangs konzentriert zu Werke

In der Verbandsliga hatte die erste Mannschaft vom KSV den Moerser SC II in der heimischen Zweifach-Halle zu Gast. Nach dem 3:2 Hinspielerfolg der Kevelaerer war der Tabellenführer eigentlich gewarnt. Musste der KSV damals noch einen 0:2 Satzrückstrand umdrehen, gingen die Spieler von Heike Thyssen sofort sehr konzentriert zu Werke.

Die Teams tasteten sich ab und keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen. Beim Stand von 20:20 konnte dann aber Fabian Boetselaars mit eigener Angabe den Sack zum 25:20 zu machen.

Das konzentrierte Spiel des KSV ging dann allerdings verloren und im zweiten Satz schlichen sich viele leichte Fehler in das Spiel vom KSV ein. Moers konnte den Spieß umdrehen und holte sich mit 25:20 den Satzausgleich. Trainerin Heike Thyssen reagierte und stellte das Kevelaerer Spiel um. Robin Broeckmann wechselte auf die Außenposition und Mirko Novak dafür auf die Mittelblockerposition. Auf Diagonal kam Marcel Thyssen ins Spiel.

Die Umstellung zeigte Wirkung und der KSV konnte sich im dritten Satz zwischenzeitlich einen 9-Punktevorsprung erspielen. Am Ende des Satzes stand ein ungefährdetes 25:19.

Die zahlreichen Zuschauer hofften nun auf einen klaren Sieg, wurden aber erst mal enttäuscht. Nun war es der MSC, welcher souverän das Geschehen diktierte und ein ebenso sicheres 25:16 einfuhr.

Der Tie-Break musste also die Entscheidung bringen. Wie im ersten Satz, konnte sich hier keine Mannschaft absetzen. Beim Stand von 13:13 war es nun am Mannschaftskapitän Marcel Thyssen selbst, mit zwei Aufgaben den KSV auf die Siegesstraße zu bringen.

Die Mannschaft freute sich, gemeinsam mit ihren Fans und Zuschauern, ausgelassen über den 3:2 Heimerfolg. Kritisch sieht Trainerin Heike Thyssen aber die hohe Fehlerquote beim Aufschlag. Auch in der Blockarbeit, welche in den verlorenen Sätzen zu schwach war, muss noch weiter gearbeitet werden.

Für den Kevelaerer SV gingen auf das Feld: Boetselaars, Broeckmann, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen und Verhoeven.

Das nächste Spiel bestreitet die erste Mannschaft am Samstag, 2. März, um 13 Uhr gegen die DJK Rheinkraft Neuss, Gespielt wird in der Gesamtschule an der Erft in Neuss.

Da das Karnevalswochenende in Bezirksliga spielfrei ist, geht es für den KSV II erst am Sonntag, 10. März, weiter. Dann richtet die zweite Mannschaft ihr Heimspiel um 12.30 Uhr in der Zweifach-Halle im Schulzentrum Hüls aus. Gegner ist hier der Moerser SC III, derzeit Tabellenzweiter.