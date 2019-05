Bewegen, ausweichen,schlagen – in der Sporthalle der Antoniusschule an der Biegstraße herrscht reges Treiben. Gut zwei Dutzend boxbegeisterte SportlerInnen der „Faustkämpfer 1958 e.V. Kevelaer“ üben sich in der „edlen Kunst der Verteidigung“, wie es der bereits 75-jährige Heinz Swenne für sich definiert.