Die Denkpause interviewt NRW-Schulministerin

Anders als bei den meisten anderen Politikerinnen und Politikern findet man beinahe nirgendwo im Internet etwas Privates oder Persönliches über sie – ob sie verheiratet ist, Kinder hat, was ihre Freizeitbeschäftigung ist. „Für euch würde ich eine Ausnahme machen“, meinte Nordrhein-Westfalens neue Schulministerin Dorothee Feller nun aber im Interview mit den beiden Chefredakteurinnen der Kevelaerer Schülerzeitung „Denkpause“. Mit Zoé Klingenberg und Felina Backes vom Kardinal-von-Galen-Gymnasium plauderte Feller recht offen auch über Privates und Alltägliches, dass sie lieber Kaffee als Tee trinke, die Niederlande gegenüber Italien als Land bevorzuge und lieber einen Hund als eine Katze habe.

Nach dem damaligen Ministerpräsidenten Armin Laschet (März 2018), der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (September 2018) und der Stellvertreterin von Robert Habeck und Annalena Baerbock, Jamila Schäfer (März 2020), ist es dem jungen Redaktionsteam mit Dorothee Feller nun wieder gelungen, eine prominente Politikerin für ein Exklusivinterview in der Kevelaerer Schülerzeitung zu gewinnen.

„Aber diesmal ist es nicht nur irgendeine Prominente, sondern diejenige NRW-Politikerin, die für uns als Schülerinnen und Schüler und für Schulen jetzt die Entscheidungen treffen wird“, schreiben die Chefredakteurinnen aus der 10. Stufe, die erst seit drei Monaten die elfköpfige Redaktionsgruppe leiten, in ihrem Editorial. Nach der Septemberausgabe ist die Denkpause („DP“) 104 nun ihr zweites Heft, in dem sie auf 60 Seiten ihren Mitschülerinnen und Mitschülern Informationen, Meinungen, Tipps und Reportagen zu einer großen Themenpalette anbieten.

Das Interview mit der Schulministerin auf sechs Seiten nimmt dabei eine zentrale Rolle im Heft ein. Zu einer ganzen Reihe von schulpolitischen Fragen bezieht die 56-Jährige, die seit dem 29. Juni 2022 im Amt ist, Stellung. So fragen die beiden Redaktionsleiterinnen beispielsweise, ob es etwas gibt, das die Ministerin kurzfristig schon in den kommenden Wochen und Monaten im NRW-Schulbereich ändern wolle und auch erreichen könne und schieben hinterher: „Mehr Lehrer und mehr digitale Ausstattung haben Ihre Vorgängerinnen ja auch gesagt, aber das kostet ja alles Geld, das doch ziemlich knapp wird im Moment.“

„Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ich gerne mehr junge Menschen dafür begeistern möchte, Lehrer oder Lehrerin zu werden. Das gelingt natürlich umso besser, je mehr der Lehrerberuf in unserer Gesellschaft wertgeschätzt wird. Das hat nicht nur, aber auch mit der Bezahlung zu tun. Deshalb habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir künftig alle Lehrerinnen und Lehrer von der Grundschule bis zum Gymnasium gleich gut bezahlen. Und auch bei der Digitalisierung werde ich nicht lockerlassen. Denn damit eure Lehrerinnen und Lehrer euch Unterricht auf Höhe der Zeit anbieten können, müssen die Schulen auch auf Höhe der Zeit ausgestattet sein. Und in den allerersten Tagen haben wir unser ‚Handlungskonzept Corona‘ erarbeitet, das wir dann schon zwei Wochen vor Ende der Sommerferien allen zur Verfügung stellen konnten“, so die Antwort der Schulministerin.

Da die Ausgabe zum Tag der offenen Tür am KvGG erschienen ist, an dem zahlreiche Viertklässlerinnen und Viertklässler mit ihren Eltern zu Gast waren, geht es in einem weiteren Thementeil der Denkpause auch um die derzeitige Schülerschaft der Klassen 5 am KvGG, die von ihren ersten drei Monaten am Gymnasium erzählt.

Natürlich gibt’s daneben noch eine Fülle anderer Themen: Die bekannte Trainerin Martina Voss-Tecklenburg erzählt der Redaktion von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen mit der deutschen Damenfußballnationalmannschaft. Und von Backrezepten und Weihnachtsfilmranking bis hin zu Buchbesprechungen ist für so ziemlich jeden Lesergeschmack etwas dabei.

Das neue Magazin gibt‘s von Montag bis Freitag gegen 10.30 Uhr im Kevelaerer Gymnasium zu erwerben.