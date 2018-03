25 Mitarbeiter zählte die Debeka-Geschäftsstelle in Kevelaer im Jahr 2013, als Andre Kulka dort zum Leiter wurde. Heute sind es 52 – und 20 weitere Stellen sollen mittelfristig entstehen. Ganz wichtig ist dem Versicherungsfachmann dabei die Nachwuchsarbeit.

„Mehrere frühere Auszubildende sind heute in Führungspositionen“, schildert Kulka. Angesichts des Fachkräftemangels müsse man die Fachkräfte von morgen selbst qualifizieren. Rund 100 Bewerbungen gehen jedes Jahr bei der Geschäftsstelle in Kevelaer ein, vier bis fünf junge Leute werden in der Regel angenommen – und später auch übernommen. „Wir schauen uns so viele Bewerber wie möglich persönlich an und veranstalten kleine Assessmentcenter“, beschreibt Kulka. Allein aufgrund mäßiger Schulnoten werde kein Bewerber aussortiert. „Es hat sich immer wieder gezeigt, dass wir eine gute Auswahl getroffen haben mit Personen, die nicht so aalglatt waren.“ Vor der Einstellung erfolgt auf Wunsch der Bewerber noch ein gemeinsames Gespräch mit deren Eltern, um offene Fragen zu klären. „Das gibt allen Beteiligten ein gutes Gefühl“, weiß Kulka. Bevor es dann ernst wird, finden zwei Schnuppertage statt. So können beide Seiten noch einmal in der Praxis überprüfen, ob ihre Entscheidung wirklich richtig war.

„Die Debeka macht seit über hundert Jahren keine Fernsehwerbung“, begründet de…

