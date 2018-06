Heinz Ermers, Vorsitzender des Sozialausschusses, hatte zur 11. Sitzung des Gremiums eingeladen. Im Beisein des ersten Beigeordneten der Stadt und Dezernatleiters II. für Jugend, Schule, Sport und Soziales, Marc Buchholz, und Ruth Trötschkes, Pädagogische Dienste, begrüßte er die Anwesenden und bedauerte die Terminüberschneidung mit der Informationsveranstaltung zum Kapellenplatz, die sicher viele Interessierte veranlasst habe, der Sitzung fernzubleiben.

Buchholz gab einen Bericht über den aktuellen Stand der Asylbewerberleistungen. Zum 31.5.2018 waren 169 Personen im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Er berichtete von deutlich gesunkenen Zuweisungszahlen und entsprechend niedrigeren Aufwendungen für soziale Leistungen und Krankenhilfen. Gleichzeitig stehen dem 52 Personen aus diesem Bereich gegenüber, für die die Stadt Kevelaer über SGB II rund 500.000 Euro aufwenden müsse, ohne momentan eine Erstattung dafür zu bekommen. Hoffnungsvoll würde die Aussage des Ministerpräsidenten stimmen, der diese Leistungen als „Vorleistungen“ betitelte und Gespräche mit der Bundesregierung darüber zugesagt habe, so Buchholz.

Im Bereich „Integration in den 1. Arbeitsmarkt“ hatte Buchholz Positives zu berichten. Für Kevelaer ergibt sich hier eine Anzahl von 336 Integrationen im Jahr. Die Integrationsquote für Januar 2018 liegt in Kevelaer bei 23,2 Prozent und somit 2,1 Prozent übe…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel „Die beste Zukunft ist eine gute Gegenwart“ 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by