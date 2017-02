Wie mögen Sie es lieber: etwas milder oder feurig-scharf? Zahlreiche Gastronomen in Kevelaer führen auf ihrer Speisekarte die Currywurst, doch keine zwei Gerichte schmecken gleich. Das Kevelaerer Blatt startet im März eine große Gourmet-Aktion: Wir möchten herausfinden, welche Currywurst den Kevelaerer Gaumen am besten mundet!

Eine Jury aus fünf Leserinnen und Lesern des Kevelaerer Blattes wird über drei Wochen verteilt die teilnehmenden Gastronomen besuchen. Nach klar definierten Kriterien vergibt jedes Jurymitglied bis zu fünf KB-Sterne. Am Ende steht eine Gesamtwertung. Wer wird die Jury am meisten überzeugen? Ob Stehimbiss oder Traditionsrestaurant – am Ende geht es um die Wurst!

Wenn Sie zu unserer Jury gehören möchten, bewerben Sie sich bis zum Freitag, 24. Februar, bei uns per E-Mail an redaktion@kevelaerer-blatt.de oder per Post an Kevelaerer Blatt, Johannesstr. 11, 47623 Kevelaer. Schreiben Sie uns Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und erklären Sie uns in einem Satz, weshalb Sie unser KB-Currywurst-Experte sein müssen. Das erste Treffen der Jury ist für Donnerstag, 2. März, geplant.

Natürlich halten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, über den Zwischenstand auf dem Laufenden. Lesen Sie bei uns, welcher Gastronom mit welchen Stärken punktet – und wer am Ende den Gesamtsieg für die beste Currywurst Kevelaers erlangt!