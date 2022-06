Die Berendonk hat eine neue Königin

Am Himmelfahrtstag war es am Kevelaerer Stadtrand endlich wieder so weit: Die St. Franziskus-Bruderschaft Berendonk richtete ihr traditionelles Vogelschießen an der Krautparsch aus. Nach langer Corona-Pause freuten sich die Vereinsmitglieder, endlich wieder gemeinsam feiern zu dürfen.

Nach dem Antreten der Schützenbrüder und Schützenschwestern vor dem Lokal „Jo´s Roadhouse“ fand zunächst die traditionelle Kranzniederlegung am Ehrenmal statt, bei der der Vorsitzende Achim Janßen der Verstorbenen gedachte. Das im Anschluss stattfindende Fahnenschwenken zu Ehren des scheidenden Throns um Petra Laackmann, des neuen Schülerprinzen Daniel de Jong und des neuen Jugendprinzen Jano Kruse, wurde von zahlreichen Zuschauenden verfolgt.

Musikalische Unterstützung gab es hierbei, sowie über den gesamten Nachmittag durch den Musikverein Eintracht Wetten. Dieser und die vielen Besucher*innen sorgten bei kühlen Getränken und leckerem Essen für ausgelassene Stimmung.

Das Wichtigste des Tages: An den Vogelstangen wurde fleißig geschossen, sodass die Preise zügig ihre Gewinner*innen fanden. Der Vogel erwies sich in diesem Jahr zwar als hartnäckig, doch Marianne Smitmans ließ nicht locker. Und so gelang ihr gegen 18.20 der Königsschuss. Die Freude bei ihr und ihren Ministern war groß.

An der beliebten Kindervogelstange dauerte es noch gut eine halbe Stunde länger, bis der Vogel bei einem Schuss von Fabian Smitmans zu Boden fiel. Er ernannte Marielle Helders zu seiner Königin. Jannik Smitmans und Finn Ophey vervollständigen als Minister den diesjährigen Kinderhofstaat.

Am Freitag, 10. Juni 2022, präsentiert sich der neue Thron um 18 Uhr im Bürgerpark in Wetten. Nach Parade, Fahnenschenken und Umzug wird auf dem öffentlichen Königsgalaball im Knoase-Saal die neue Königin mit ihrem Hofstaat gefeiert.