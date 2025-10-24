Die Band mit Herzlichkeit

„Die Paldauer“ zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Europa. Mit ihren eigenen Ideen und einzigartigen Bühnenshows waren sie Vorreiter in der Branche.

Sehr wohl fühlen sich Die Paldauer dabei im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. Am Freitag, 24. Oktober 2025, dürfen sie wieder dort auf der Bühne stehen.

Im Zeitalter, in dem nur mehr Gigantismus zählt und jeder Künstler den anderen mit noch mehr Lichteffekten und Aufwand übertrumpfen möchte, bieten die Paldauer ein Konzert, bei dem wieder die Lieder und die Künstler im Vordergrund stehen – genauso, wie sich das die wahren Schlagerfans wünschen.

Mit dabei sind Lieder aus der Anfangszeit der Band wie „Tanz mit mir Corinna“, „Düsseldorfer Girl“, „Ich muss dich wiedersehen“, „3000 Jahre‘‘ bis hin zum aktuellen Hit ,,Bis ans Ende der Welt‘‘ und natürlich einige musikalische Überraschungen in einer rundum familiären Atmosphäre.

Keine Effekthascherei, sondern nur pure Musik im Paldauer-Sound. Es darf auch getanzt werden. Bandleader Franz Griesbacher führt wie immer gekonnt und mit Witz durch den kurzweiligen Abend.

Karten gibt es bereits ab 44,90 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online bei www.eventim.de und www.reservix.de.