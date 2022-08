An der Sonnenstraße wurde ab den 2000er-Jahren kräftig Wohnraum geschaffen Die Bagger rollten und rollten…

Der Klostergarten an der Sonnenstraße (hier in 2010) bietet weit mehr als nur Wohnraum. Fotos: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Sonnenstraße, Teil 2

—Fortsetzung— (Teil 1 finden Sie hier auf unserer Website)

Nun kommen weitere große Veränderungen. Nach der Kreuzung „schleiche“ ich mich an den rückwärtigen Teil eines neueren Wohngebietes heran. Das Bauschild weist das Areal als Planung für den „Wohnpark ‚Am Kreuzweg‘“ aus. Demzufolge entstanden nacheinander die Straße „Am Kreuzweg“, die von der Biegstraße kommend in die „Bischof-van-Aaken-Straße“ mündet. Mit einem Seufzer über die dahineilende Zeit stelle ich fest: das ist seit der allgemeinen Fertigstellung auch schon wieder 13 Jahre her…

Die unstreitig größte Veränderung an der Sonnenstraße erfolgte ab dem Jahre 2006.

Friedlich lag die Sonnenstraße da, erfreute sich an reichlichem Baumbestand zu ihren nördlichen und auch südlichen Seiten.Lautstark höre ich heute noch die Klage eines Anwohners: „Diese schöne grüne Lunge soll vernichtet werden – et is en Schand!“