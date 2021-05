Die Asche weicht dem Kunstrasen

Das Warten hat ein Ende: Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW eine Förderzusage in Höhe von 1 Million Euro erhalten. Mit jeweils 500.000 Euro wird hiermit der Neubau eines Kunstrasenplatzes in Winnekendonk und der Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz in Wetten gefördert.

Die Stadt Kevelaer hatte hierzu Anträge im Förderprogramm „Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen Raums“ gestellt, die jetzt bewilligt wurden. Mit Hilfe der Zuwendung kann nun der nicht mehr zeitgemäße und den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechende Tennenplatz in Wetten erneuert und in Winnekendonk der durch den Wegfall des Sportplatzes an der Kevelaerer Straße entstandene Bedarf an Trainings- und Spielfläche geschaffen werden.

Die Vereine können so ihr sportliches Angebot, insbesondere auch im Kinder- und Jugendbereich, zukünftig auf einer modernen Sportanlage durchführen.